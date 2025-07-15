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MLB明星賽》大谷翔平將寫42年首見紀錄！國聯主帥羅伯斯曝調度規劃

2025/07/15 20:23

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕2025年大聯盟明星賽明天盛大開打，今天國聯與美聯都公布先發打線，道奇日本巨星大谷翔平將擔任國聯先發第1棒指定打擊，國聯、道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也直言，這完全不是一項艱難的決定。

羅伯斯與洋基總教練布恩（Aaron Boone）將任國聯與美聯主帥，而大谷擔任國聯開路先鋒，也成*道奇隊史自1983年薩克斯（Steve Sax）後第一人。羅伯斯今在《MLB Network》節目中受訪表示：「雖然要對上史庫柏爾（Tarik Skubal）這樣難纏的投手，但我完全沒猶豫要讓大谷打第一棒，讓他打幾個打席後再退場。」

*主持人口誤為1985年，然而該年明星賽國聯第1棒為「教士先生」關恩（Tony Gwynn），實際應為1983年。

羅伯斯接著談到大谷本季重返投手丘的表現，「他是位很特別的選手，看見他已經先發登板5場比賽，飆出102英哩火球，還有他的橫掃球；再加上他繳出的打擊表現，實在讓人感到驚豔。」

談到下半季「投手大谷」的規劃，羅伯斯表示：「雖然還不確定什麼時候會讓他先發，但我打算先讓他投3局，最終希望他能投到6局，所以會逐步增加投球局數。」

另外，羅伯斯接受美媒《Dodgers Nation》主持人麥凱恩（Doug Mckain）採訪透露，明天預計會讓克蕭（Clayton Kershaw）在第2局登板，讓他投2名打者，之後再交給教士後援亞當（Jason Adam）。

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