MLB明星賽》大谷翔平將寫42年首見紀錄！國聯主帥羅伯斯曝調度規劃

〔體育中心/綜合報導〕2025年大聯盟明星賽明天盛大開打,今天國聯與美聯都公布先發打線,道奇日本巨星大谷翔平將擔任國聯先發第1棒指定打擊,國聯、道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)也直言,這完全不是一項艱難的決定。

羅伯斯與洋基總教練布恩(Aaron Boone)將任國聯與美聯主帥,而大谷擔任國聯開路先鋒,也成*道奇隊史自1983年薩克斯(Steve Sax)後第一人。羅伯斯今在《MLB Network》節目中受訪表示:「雖然要對上史庫柏爾(Tarik Skubal)這樣難纏的投手,但我完全沒猶豫要讓大谷打第一棒,讓他打幾個打席後再退場。」

Dave Roberts is getting set to manage his fourth #AllStarGame , while Aaron Boone is the only active manager to both play and manage in the game! The two managers discuss the tremendous honor ahead of the Midsummer Classic. https://t.co/E8tdQveNII pic.twitter.com/SWbL1ZE73K

*主持人口誤為1985年,然而該年明星賽國聯第1棒為「教士先生」關恩(Tony Gwynn),實際應為1983年。

羅伯斯接著談到大谷本季重返投手丘的表現,「他是位很特別的選手,看見他已經先發登板5場比賽,飆出102英哩火球,還有他的橫掃球;再加上他繳出的打擊表現,實在讓人感到驚豔。」

談到下半季「投手大谷」的規劃,羅伯斯表示:「雖然還不確定什麼時候會讓他先發,但我打算先讓他投3局,最終希望他能投到6局,所以會逐步增加投球局數。」

另外,羅伯斯接受美媒《Dodgers Nation》主持人麥凱恩(Doug Mckain)採訪透露,明天預計會讓克蕭(Clayton Kershaw)在第2局登板,讓他投2名打者,之後再交給教士後援亞當(Jason Adam)。

Dave Roberts told me that the plan for Clayton Kershaw tomorrow is that he's going to pitch the second inning:



"Kersh is going to pitch the second inning, and I'm going to give him two hitters, and then I think we're going to get Adam from the Padres."



pic.twitter.com/llnuGupAcb