撞球》前晚和張榮麟同桌練球 陳佳樺哀痛：最後的榮幸

撞球女將陳佳樺前晚和張榮麟同桌練球，成了最後的榮幸。（取自WPBA官網）

〔記者許明禮／台北報導〕「火雲邪神」張榮麟昨天在印度國際公開賽比賽期間驟逝，前晚還和他在同一張球檯練球的「天才少女」陳佳樺，今天也在臉書發文，沒想到這次的同桌練習竟是「最後的榮幸」!

25歲的陳佳樺上週在美國威斯康辛摘下2025年女子8號求世界錦標賽銅牌後，隨即轉往印尼參賽，她貼文表示，「那天晚上的神（張榮麟），一如既往的在練習，我也很榮幸和他一起練習近兩個小時，每次比賽只要早上到賽場，基本上都會遇見神在練習，他是台灣撞球界的神人，無論是精神和行動，足以感受到他對撞球的熱愛，沒想到前天晚上同桌的練習，竟是最後的榮幸。」

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和張榮麟同時取得今年成都世運會參賽門票的「港都魔獸」吳坤霖，這次印尼公開賽也有參賽，昨天下午他在比賽前得知張榮麟猝逝的噩耗後當場哀傷落淚，一度無法上場比賽，最後在隊友安慰下銜哀上陣，最終也挺進8強。他也在臉書上發文追悼張榮麟，「依然無法相信今天眼前所有的一切，在生死面前，輸贏一點都不重要，這幾年我們一起打了無數的比賽，能跟你一個隊伍絕對是我撞球路上最幸運的事，天上沒有病痛、沒有煩惱，你可以專心打球了!你對撞球的執著是我們大家的榜樣。」

撞球女將陳佳樺前晚和張榮麟同桌練球，成了最後的榮幸。（取自WPBA官網）

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