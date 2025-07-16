大聯盟全明星賽登場 今日賽事預告與轉播

大聯盟全明星賽登場。（取自大聯盟官方X）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

2025年大聯盟全明星賽於亞特蘭大勇士主場正式登場，由道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）率領的國聯，將要迎戰洋基總教練布恩（Aaron Boone）率領的美聯；雙方先發投手為史基斯（Paul Skenes）對上史庫柏爾（Tarik Skubal）。另外，大谷翔平將擔任國聯開路先鋒指定打擊，球迷千萬別錯過這一年一度的全明星盛宴！

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大聯盟全明星賽登場。（取自大聯盟官網）

中職三地開打，台鋼雄鷹對決下半季龍頭味全龍，中信兄弟作客樂天桃猿球場，富邦悍將要以客隊身分在新莊城堡挑戰統一獅，請喜愛中職的球迷準時收看。

瓊斯盃男籃持續開打，FIBA女子籃球亞洲盃也在持續進行中，NBA夏季聯盟也有拓荒者對決鵜鶘的戲碼，請喜愛籃球的球迷不要錯過轉播。

MLB

08：00 全明星賽 緯來體育、愛爾達體育1台、華視主頻

NBA夏季聯盟

11：00 拓荒者VS鵜鶘 緯來體育

中職

18：30 台鋼雄鷹VS味全龍 緯來體育、愛爾達體育2台

18：30 中信兄弟VS樂天桃猿 DAZN2

18：30 富邦悍將VS統一獅 DAZN1

日本羽球公開賽

08：00 32強（上） 愛爾達體育3台

11：00 32強（下） 愛爾達體育3台

瓊斯盃

13：00 巴林VS阿聯

15：00 馬來西亞VS日本

17：00 澳洲VS菲律賓

19：00 台灣白VS卡達（僅緯來精采）

轉播：緯來體育、緯來精采

FIBA女子籃球亞洲盃

13：20 菲律賓VS黎巴嫩 愛爾達體育1台

16：20 南韓VS印尼 愛爾達體育1台

19：20 中國VS紐西蘭 愛爾達體育3台

水上運動世錦賽

07：15 公開水域游泳 卓承齊/蘇柏陵出賽 男子10KM決賽 愛爾達體育2台

10：10 公開水域游泳 鄧羽彣/林家嫻出賽 女子10KM決賽 愛爾達體育2台

10：25 水球 男子B組小組賽 澳大利亞VS日本 愛爾達體育4台

東亞盃足球賽

14：50 日本VS中國 女子組第3輪 愛爾達體育4台

18：20 南韓VS台灣 女子組第3輪 愛爾達體育4台

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