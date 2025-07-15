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體育 棒球 MLB

MLB》有趣！大谷翔平也入手1個邦茲搖頭娃娃

2025/07/15 20:45

大谷翔平。（資料照，路透）大谷翔平。（資料照，路透）

廖志軒／核稿編輯

〔記者倪婉君／綜合報導〕道奇球星大谷翔平明天將第5度參加大聯盟明星賽，但在剛結束的巨人3連戰卻發生一段有趣插曲，今天由巨人隊資深播報員克魯考（ Mike Krukow ）在晨間廣播節目中披露出來，指前天巨人隊贈送2萬個邦茲搖頭娃娃的那場比賽，其實大谷也悄悄「入手」一個。

生涯累計762轟的大聯盟歷史全壘打王邦茲，在台灣時間前天回到老東家巨人擔任開球嘉賓，而那場比賽正好道奇由大谷翔先發，他投3局飆4次三振無失分。邦茲在大谷投完3局也曾短暫現身電視轉播室，還毫不掩飾自己也很想對決大谷，並認為可以從大谷手中開轟，讓對方見識自己的威力，但他也說：「大谷也會三振掉我，如果我們有機會對決的話，他一定會三振我很多次，這是毫無疑問的。」

但根據SFGATE今天報導，克魯考在舊金山灣區KNBR廣播電台週一晨間節目時，跟聽眾分享一個小故事，表示那天賽後巨人隊球團職員在球場貴賓區拿了一些邦茲搖頭娃娃，要發給其他員工 ，而那時大谷和幾位同行人士經過，隨行人員就過去跟巨人職員詢問可否拿一個？得到對方允諾並要到手後，就走回去直接把公仔交給大谷。克魯考笑說：「他想要邦茲的搖頭娃娃，不覺得這是很酷的故事嗎？」也引來兩位節目主持人大笑以對。

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