中職》吳明鴻傷癒復出 每天都當作最後一天去努力

吳明鴻。（資料照，台鋼雄鷹提供）

〔記者徐正揚／斗六報導〕吳明鴻克服自春訓起兩度被傷痛困擾，終於在今天傷癒復出，趕在明星賽前升上一軍，他表示，沒想到今年直到下半季才回來，但能重新認識自己的身體，也是一種成長的過程。

吳明鴻指出，右手自春訓起反覆受傷，先是肩膀讓他無法趕上開季，眼看狀況日漸好轉，換成手肘讓他沒能在上半季中歸隊，目前已經完全OK，「真的等很久了，因為受傷在復健的球員，想法都是一樣，很想趕快回來為球隊效力。」

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吳明鴻表示，知道球隊捕手戰力吃緊，每天都抱持「趕快回到場上」的心態，休養期間心裡一直非常挫折，深刻感受投手必須開刀經歷復健的煎熬心情，「我一直有問學長，是否有比較快的恢復方式，也做了很多的討論與嘗試。」

吳明鴻指出，去年開季就在一軍，除了頭部觸身球休息兩週，基本上一直在比賽，沒有特別注意休息與恢復，很開心能在下半季剛開始歸隊，「既然回來就全力以赴，每件事都要做到最好，每天都當作最後一天去努力。」

吳明鴻於2022年季後未獲中信兄弟續約轉戰台鋼，去年出賽52場有47場蹲捕，多項數據都是生涯新高且超越效力中信六年的總和，今年月薪從12萬元調升至15萬元，春訓因為肩膀傷勢無法趕上開季，四月中旬又因為手肘不適「停機」約一個月。

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