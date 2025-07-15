亞洲盃女籃》台灣打爆哈薩克晉4強 重返一級只差2勝

台灣打爆哈薩克晉4強。（取自FIBA）

廖志軒／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣女籃今天在2025亞洲盃女子籃球賽分組預賽多點開花，12人上陣都有得分，加上第三節的27：8的狂攻為勝負定調，終場以91：47輕取哈薩克，以分組第一晉級4強，距離重返一級只差最後兩勝。

台灣女籃在上屆亞洲盃拿下第8名，被降到從第二級賽事打起，這次在分組預賽和哈薩克、印度、大溪地同組，我以3連勝之姿強勢晉級。至於分組第2、3名進行4強附加賽，台灣的對手在18日出爐，並於19日進行4強賽，最終只有冠軍隊能重返一級賽事。

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台灣前兩場對上印度、大溪地都以大比分差勝出，場均狂勝64分，今天對上哈薩克在首節打完僅以22：17佔上風，但第二節靠著林文佑的連續三分球，上半場打完以44：29領先。

第三節成為勝負分水嶺，台灣拉出15：0猛攻，且防守讓哈薩克屢投不進，在剩下2分43秒才投進第一球，單節拉出27：8的猛攻擴大分差，第四節也持續重創對手，只讓對手拿到10分，終場以44分之差勝出。

台灣韓雅恩拿16分最佳，黃鈴娟投進4顆三分球得12分居次，黃湘婷有11分，全隊12人上陣都有得分，且團隊繳出45.5%的高三分球投籃準星，且防守壓制哈薩克投籃命中率在28.9％，攻守俱佳成獲勝最大關鍵。

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