中職》兄弟牛棚單局崩盤！成晉再見安打助桃猿奪勝

成晉再見安打。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕樂天桃猿今主場和中信兄弟交手，兄弟先發投手鄭浩均5局無失分、黃韋盛3分砲，但牛棚卻在6局單局丟掉5分。9局下，樂天連續2安打，成晉再見安打，猿隊6:5逆轉勝。

中信兄弟詹子賢2局下首先上場打擊，面對林子崴選到保送，下一棒曾頌恩打擊時，詹子賢發動盜壘，卻一度在壘間停止動作，猿隊內野試圖夾殺，卻讓詹子賢死裡逃生安全回到一壘。

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詹子賢最終仍因岳東華擊出滾地球，在三壘出局。不過，該半局兄弟靠著高宇杰、宋晟睿連續安打，仍打回2分。

3局上，江坤宇和王威晨連2打席敲安，林子崴接著連續送出2次三振，但面對黃韋盛時遭擊出3分打點全壘打。黃韋盛本季第2轟出爐。

樂天先發左投林子崴僅投3局退場，4局上由波賽樂接替，埋伏8、9棒的高宇杰和宋晟睿，該半局又連續安打，但這回岳政華短打失敗、江坤宇滾地球，兄弟該半局連兩個出局數在三壘前發生，後續也未能再得分。

兄弟先發投手鄭浩均，今5局用67球，被擊出4安打，送出3次三振、沒有四壞球，無失分。

樂天的反攻要等到鄭浩均退場，兄弟6局下換上陳冠穎，陳晨威、成晉連續安打，1出局後，林智平敲安帶回1分打點。兄弟換上謝榮豪，林承飛敲安讓樂天再下一城，曾冠傑2出局後又敲安，造成滿壘，宋嘉翔一棒打回2打點，兄弟此時回傳發生失誤，猿隊連追平分都進帳，單局打一輪、拿下5分。

猿隊8局上2出局時出現危機，猿隊內野發生失誤，高宇杰上一壘，朱承洋接著保送宋晟睿，但三振岳政華化解危機。

9局下，呂彥青登板，1出局後林政華和陳晨威連續安打，成晉再見安打，比賽結束。

成晉再見安打。（記者林正堃攝）

成晉再見安打。（記者林正堃攝）

成晉再見安打。（記者林正堃攝）

成晉再見安打。（記者林正堃攝）

鄭浩均。（記者林正堃攝）

林子崴。（記者林正堃攝）

黃韋盛轟出全壘打。（記者林正堃攝）

黃韋盛轟出全壘打。（記者林正堃攝）

宋嘉翔。（記者林正堃攝）

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