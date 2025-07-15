瓊斯盃》劉錚繳17分領銜 台灣藍隊內戰擊敗白隊

劉錚切入籃下遭對手干擾。（記者羅沛德攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕瓊斯盃今天上演「台灣內戰」，台灣藍隊全隊5人得分上雙，劉錚繳全隊最高17分，率隊以92：80擊敗台灣白隊，收下2連勝。

以學長為主的台灣藍隊前役擊敗阿聯，搶下本次瓊斯盃第2勝，今天要和以年輕球員為主的台灣白隊交手，上演「台灣內戰」。藍隊讓「新台灣人」高柏鎧先發上陣，搭配林庭謙、韓杰諭和「賀家兄弟」賀丹、賀博；白隊部分，外籍生丁恩迪休兵，換郭俊言鎮守禁區，搭配谷毛唯嘉、李家慷、曾信武和林彥廷。

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白隊在首節一度取得領先，但前役狀況火燙的賀丹連續上演扣籃秀，嗨翻全場，隨後藍隊也一舉超前，白隊不甘示弱持續緊咬，首節打完藍隊暫時以6分領先。第2節趁著白隊找不到準星，藍隊打出7：3攻勢擴大領先，隨後葉惟捷也大秀扣籃，只是藍隊還是技高一籌，上半場打完取得46：28領先。

藍隊在上半場團隊命中率41%，但三分球10投1中有待加強，賀丹跟高柏鎧都進帳11分最高；白隊方面林彥廷繳出9分全隊最高，但團隊命中率不到3成，成為落後的主要原因。

第3節白隊再度出現進攻當機的情況，藍隊打出10：0攻勢，白隊靠著郭俊言補籃讓這節得分開張，也帶動球隊嘗試縮小差距，末節白隊有多次進算加罰的機會，陳俊男還在外線開火，全場球迷也為他歡呼，展現追分氣勢，但白隊仍無力逆轉戰局，吞下敗仗。

藍隊劉錚今天繳出全場最高17分、4籃板，賀丹16分次之；白隊方面，林彥廷攻下全隊最高16分，葉惟捷和徐堂琪都進帳11分。

賀丹。（記者羅沛德攝）

賀丹。（記者羅沛德攝）

賀丹。（記者羅沛德攝）

賀博。（記者羅沛德攝）

林庭謙。（記者羅沛德攝）

高柏鍇。（記者羅沛德攝）

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