中職》大局狂攻有貢獻、又敲再見安！成晉當英雄透露一巧合

成晉敲出生涯第3支再見安打，本季首次在主場拿下單場MVP。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕樂天桃猿今晚靠著6局下5分大局追平、加上成晉再見安打，6:5擊敗中信兄弟。這也是成晉生涯第3支再見安打，本季首次在主場拿下單場MVP。

兄弟先發鄭浩均5局無失分好投，前5局又靠黃韋盛3分砲，一度拉開領先差距。6局下，兄弟換上陳冠穎，樂天反撲從陳晨威、成晉連續安打開始。1出局後，林智平敲安帶回1分打點。

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同半局，兄弟換上謝榮豪，林承飛敲安讓樂天再下一城，曾冠傑2出局後又敲安，造成滿壘，宋嘉翔一棒打回2打點，兄弟此時回傳發生失誤，猿隊連追平分都進帳，單局打一輪、拿下5分。

成晉說，對方先發投手能力好，突破確實不易，而教練則是在對方換投後提醒全隊，是突破機會，「當作第一局重新開始，晨威安打上壘，我也做好自己角色、自己最擅長的事，我們的中心棒次近況也很好。上壘、堆積壘包，持續讓他們守備感到壓力，對方投手控制力沒那麼好的時候，就是我們的機會。」

9局下面對呂彥青，成晉首球就出擊，形成再見安打。成晉透露，他算是相對較少面對首球太有進攻欲望的打者，但首席教練曾豪駒有建議他果斷一點，他也堅持住自己的策略，抓到對方搶好球的心理。

成晉生涯的3支再見安打，其中兩次是在今年，他笑說，兩次的勝投也正好是陳冠宇。成晉說：「學長知道，他還記得比我還清楚，也都有請客。」

成晉（右）敲出生涯第3支再見安打，本季首次在主場拿下單場MVP。（記者林正堃攝）

陳冠宇。（記者林正堃攝）

陳冠宇。（記者林正堃攝）

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