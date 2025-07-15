晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》大局狂攻有貢獻、又敲再見安！成晉當英雄透露一巧合

2025/07/15 22:14

成晉敲出生涯第3支再見安打，本季首次在主場拿下單場MVP。（記者林正堃攝）成晉敲出生涯第3支再見安打，本季首次在主場拿下單場MVP。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕樂天桃猿今晚靠著6局下5分大局追平、加上成晉再見安打，6:5擊敗中信兄弟。這也是成晉生涯第3支再見安打，本季首次在主場拿下單場MVP。

兄弟先發鄭浩均5局無失分好投，前5局又靠黃韋盛3分砲，一度拉開領先差距。6局下，兄弟換上陳冠穎，樂天反撲從陳晨威、成晉連續安打開始。1出局後，林智平敲安帶回1分打點。

同半局，兄弟換上謝榮豪，林承飛敲安讓樂天再下一城，曾冠傑2出局後又敲安，造成滿壘，宋嘉翔一棒打回2打點，兄弟此時回傳發生失誤，猿隊連追平分都進帳，單局打一輪、拿下5分。

成晉說，對方先發投手能力好，突破確實不易，而教練則是在對方換投後提醒全隊，是突破機會，「當作第一局重新開始，晨威安打上壘，我也做好自己角色、自己最擅長的事，我們的中心棒次近況也很好。上壘、堆積壘包，持續讓他們守備感到壓力，對方投手控制力沒那麼好的時候，就是我們的機會。」

9局下面對呂彥青，成晉首球就出擊，形成再見安打。成晉透露，他算是相對較少面對首球太有進攻欲望的打者，但首席教練曾豪駒有建議他果斷一點，他也堅持住自己的策略，抓到對方搶好球的心理。

成晉生涯的3支再見安打，其中兩次是在今年，他笑說，兩次的勝投也正好是陳冠宇。成晉說：「學長知道，他還記得比我還清楚，也都有請客。」

成晉（右）敲出生涯第3支再見安打，本季首次在主場拿下單場MVP。（記者林正堃攝）成晉（右）敲出生涯第3支再見安打，本季首次在主場拿下單場MVP。（記者林正堃攝）

陳冠宇。（記者林正堃攝）陳冠宇。（記者林正堃攝）

陳冠宇。（記者林正堃攝）陳冠宇。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中