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中職》洋投波賽樂「使用說明書」翻新？古久保透露規劃原因

2025/07/15 22:26

波賽樂。（記者林正堃攝）波賽樂。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕靠著6局下單局狂攻5分、成晉生涯第3支再見安打，樂天桃猿今6:5完成大逆轉，擊敗中信兄弟。

樂天先發投手是年輕左投林子崴，今年傷癒復出的他，今3局用53球，包括被黃韋盛擊出3分砲在內，任內被擊出7安打、失5分。

林子崴退場後，4局起接手的是洋投波賽樂，他中繼4局，被擊出5安打、無失分，和朱承洋、陳冠宇合力封鎖兄弟打線，也給了樂天逆轉契機。

而波賽樂在7月6日對富邦悍將先發6局無失分奪勝投後，這是他來台後首次中繼出賽。

談到投手調度，樂天桃猿總教練古久保健二解釋：「波賽樂長中繼本就是預設的，因為子崴仍有球數限制，因此上週就安排波賽樂轉調牛棚。」古久保指出，雖然林子崴3局就退場，但之後波賽樂、朱承洋和陳冠宇接力登板，是原先教練團規劃的順序。

古久保也坦言，比分差距一度有些大，能夠單局把握大局追平，是打者群也都非常努力所完成的成果。

至於林子崴，古久保透露，林子崴仍會在輪值內，但因本週末有明星賽，明天預計安排林子崴先下二軍調整，也期待他下次回一軍登板的調整成果。

波賽樂。（記者林正堃攝）波賽樂。（記者林正堃攝）

波賽樂。（記者林正堃攝）波賽樂。（記者林正堃攝）

波賽樂。（記者林正堃攝）波賽樂。（記者林正堃攝）

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