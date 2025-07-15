瓊斯盃》盼台灣籃球更好 劉錚：國家隊需要我都會站出來

劉錚。（記者羅沛德攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕瓊斯盃今天上演「台灣內戰」，台灣藍隊終場以92：80擊敗台灣白隊，收下2連勝。藍隊隊長劉錚認為，這一場比賽非關勝負，而是要檢視兩隊是否能貫徹教練的要求，他也不忘感謝總教練圖齊為台灣籃球所做的努力，「圖齊教練為了台灣籃球付出很多，都是藍隊練完接白隊，他所付出時間，真的只有『尊重』兩個字，我們球員也要用表現來回報教練的用心。」

台灣藍隊今天擊敗白隊，隊長劉錚繳出全場最高17分，他今天賽後記者會上感性地表示，「今天這場比賽就是完整的國家隊，我們是一個團體，這場比賽無關輸贏，主要在於兩隊有沒有貫徹教練要的東西。」他也提到，圖齊教練為了台灣籃球付出很多，「常常都是藍隊練完接白隊，白隊完再換藍隊，付出的時間，我只有『尊重」兩個字，球員也要用表現來回報教練用心。」

請繼續往下閱讀...

劉錚提到，藍白兩隊優秀球員很多，大家都想要證明自己，藍隊當中也很多人都是從白隊成功證明自己後才到藍隊，「大家共同目標都是要為台灣籃球好，台灣籃球這一年經歷很多，排名也有提升，這代表現在走在正確道路上，也要把這股氣勢延續下去，希望大家能多傳遞正面東西。」

劉錚目前已經34歲，但瓊斯盃、亞洲盃等賽事都是無役不與，「從我一開始打球，夢想就是加入國家隊，只要國家隊需要我，我就義不容辭只要我身體允許，到我這年紀，已經隨時做好要說再見的準備，年紀是不爭的事實，但國家隊需要我，我都會站出來。」

劉錚。（記者羅沛德攝）

劉錚。（記者羅沛德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法