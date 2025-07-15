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瓊斯盃》被賀丹「顏扣」也沒躲開 徐堂琪：失誤要盡全力守回來

2025/07/15 23:07

賀丹切入爆扣得手。（記者羅沛德攝）賀丹切入爆扣得手。（記者羅沛德攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕台灣白隊小將徐堂琪今天在瓊斯盃「台灣內戰」中繳出11分表現不俗，但在首節遭到賀丹「顏扣」震撼教育，他表示，因為一開始是自己失誤，所以就算知道他會扣籃也要盡全力去守，「我都失誤了，躲開有點不夠積極。」

目前就讀台灣藝術大學、192公分的徐堂琪，今天在台灣內戰中表現不俗，全場8投5中拿下11分、6籃板，他表示，「從出發來瓊斯盃第一天，教練跟我說，上場就做自己該做的事，他不會因為失誤或投不進就不讓球員打，加上我今天時間比較多，剛好手感也好，教練就鼓勵我，希望我繼續維持。」

徐堂琪認為，在國家隊訓練讓他收穫不少，「在台藝我們的分工可能更明確一點，但在白隊教練會希望我們打快一點，學到更多空間判讀，希望可以帶回母隊。」

至於提到第一節遭到賀丹「顏扣」，徐堂琪說：「我發球有點太急導致失誤，原本看到他想要躲開，但我都失誤了，躲開有點不夠積極，就算蓋不到，也知道他會用扣的，我就是盡全力，失誤後想積極守下來。」

賀丹切入爆扣得手。（記者羅沛德攝）賀丹切入爆扣得手。（記者羅沛德攝）

賀丹切入爆扣得手。（記者羅沛德攝）賀丹切入爆扣得手。（記者羅沛德攝）

賀丹切入爆扣得手。（記者羅沛德攝）賀丹切入爆扣得手。（記者羅沛德攝）

賀丹切入爆扣得手。（記者羅沛德攝）賀丹切入爆扣得手。（記者羅沛德攝）

賀丹。（記者羅沛德攝）賀丹。（記者羅沛德攝）

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