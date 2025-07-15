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中職》味全龍12：4勝台鋼雄鷹 近5戰拿4勝得43分

2025/07/15 23:09

味全龍12：4勝台鋼雄鷹。（記者廖耀東攝）味全龍12：4勝台鋼雄鷹。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／斗六報導〕味全龍掌握對方守備判斷失誤，於2局下多得4分攻出5分大局，才打兩局就大幅領先7分定調勝負，以12：4擊敗台鋼雄鷹拿下近5戰的第4勝，對於這5場共得43分的強大火力，連總教練葉君璋都不諱言，最近休息區「兵乒乓乓」的聲音確實變少。

味全1局下才攻5人次就以2：0先馳得點，關鍵在2局下2出局，生涯首次先發守中外野的林威漢判斷失誤，讓李凱威擊出的飛球落在身後形成二壘安打再丟1分，吉力吉撈．鞏冠、朱育賢隨即跟上二壘安打、兩分彈共掃回3分，味全從眼看要以3：0結束這個半局，變成多得4分以7：0拉開比數，台鋼雖一度追到4：7只差3分，味全卻在比賽中段再添5分擴大領先。

葉總認為，最近近5場拿4勝得43分，主要是心態與想法的不同，或許之前太想贏球、壓力很大，應該要有表現時影響發揮，最近比較能夠享受比賽，「之前只要打不好，每個人進來都『兵乒乓乓』，現在這種聲音慢慢變少。」

鋼龍7分領先在手仍搖搖欲墜，用113球投5局失4分，被打8支安打還有4次保送，生涯斗六首勝拿得很辛苦，葉總表示，鋼龍的狀況不是不好，對手的攻擊策略也是重點，希望他在配球過程要有不同的想法，「大家慢慢對他熟悉，天氣愈來愈熱，應該都有關係，但可能只是一個週期。」

鋼龍。（記者廖耀東攝）鋼龍。（記者廖耀東攝）

朱育賢二分砲。（記者廖耀東攝）朱育賢二分砲。（記者廖耀東攝）

吉力吉撈.鞏冠。（記者廖耀東攝）吉力吉撈.鞏冠。（記者廖耀東攝）

郭天信拿下單場MVP。（記者廖耀東攝）郭天信拿下單場MVP。（記者廖耀東攝）

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