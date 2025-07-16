世大運》上屆摘銀牌 黃映瑄再參戰除了拚奪牌還有新任務

台灣跆拳道隊昨晚出發。（查爾斯運動行銷提供）

〔記者粘藐云/綜合報導〕我國跆拳道好手黃映瑄，昨隨代表隊自桃園國際機場出發，啟程前往德國萊茵-魯爾都會區，備戰即將於7月16日至27日舉行的2025年萊茵魯爾世界大學運動會。身為上一屆成都世大運女子46公斤級銀牌得主，黃映瑄這次做足準備，期望能再次為國爭光。

第2度踏上世大運賽場，黃映瑄心態上更沉穩且充滿期待，回憶上一屆在成都的初次參賽，她坦言，那次賽事的經驗，讓她對國際綜合型運動賽會的氛圍深深著迷，「跟單項比賽很不一樣，世大運的氣氛熱鬧很多，那種感覺真的很棒，這次希望自己可以好好感受。」

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面對本屆賽事，黃映瑄表示，已經將自己的身心狀態調整到最佳。她說：「雖然比賽的勝負很難說，但我能做的就是把自己準備好，這次賽前無論是技術、體能還是心理層面，教練團、隊友們都幫助我調整得很好，希望自己可以在場上發揮出最好的一面。」

除了選手的身分，黃映瑄這次還多了一個「任務」，喜歡攝影的她，特地帶上相機，準備記錄賽會的點點滴滴。由於她的量級將會在跆拳道賽事的第一天就展開，她笑著說：「我的比賽比較早結束，結束後我希望能幫隊友們拍下好看的照片，為大家紀錄下世大運的珍貴畫面，也為我們留下美好的回憶。」

黃映瑄在上一屆成都世大運中過關斬將，優異的表現讓國人印象深刻。經過兩年的磨練，她的技術與心態都更加成熟，此次再度出擊，期盼她能在德國的賽場上，再次踢出亮眼成績爭取最高榮譽。

黃映瑄。（查爾斯運動行銷提供）

台灣跆拳道隊昨晚出發。（查爾斯運動行銷提供）

黃映瑄。（查爾斯運動行銷提供）

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