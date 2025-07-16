MLB明星賽》大谷與愛妻真美子走紅毯 「這場秀的主角不是我...」

大谷翔平與愛妻田中真美子。（路透）
李冠霖／核稿編輯
〔體育中心／綜合報導〕2025年大聯盟明星賽今天登場，道奇日本巨星大谷翔平與愛妻田中真美子走紅毯大道。這是田中真美子在今年4月迎來愛女後，產後首度公開亮相。大谷受訪表示，「這場秀的主角不是我，而是我的妻子。」
今天明星賽前的活動紅毯大道，大谷翔平身穿海軍藍西裝搭配前淺藍色襯衫，田中真美子則身穿以喬治亞州水蜜桃色為主的的橙色禮服亮相，兩人手牽手走紅毯向球迷們揮手示意。
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大谷受訪時透露服裝搭配，「今天主要配合妻子的顏色，感覺上是我選的，但其實不是以我為主，而是以她為主。我想妻子是挑了水蜜桃的顏色，有幾個選擇方案，我從中挑了一個。」
大谷翔平在今年美國時間4月20日迎接與妻子田中真美子，迎接寶貝女兒出生，大谷也正式升格當爸爸。
The pic.twitter.com/yCWpySmdF3— Los Angeles Dodgers （@Dodgers） July 15, 2025
大谷翔平與愛妻田中真美子。（路透）
大谷翔平與愛妻田中真美子。（美聯社）
大谷翔平與愛妻田中真美子。（法新社）
大谷翔平與愛妻田中真美子。（法新社）