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MLB》讓菜鳥出賽5場入選明星賽惹議！主席：正確決定、不會成常態

2025/07/16 07:32

釀酒人新秀米蕭羅斯基在大聯盟只出賽5場就遞補入選明星賽。（美聯社）釀酒人新秀米蕭羅斯基在大聯盟只出賽5場就遞補入選明星賽。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人23歲大物火球男米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski），在生涯只投5場的情況下就入選明星賽引發爭議，今天大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）解釋考量。

米蕭羅斯基是釀酒人大物，在今年初登板就投出100.5英哩火球技驚四座，生涯初登板5局無安打後因為抽筋退場，接下來5場先發拿下4勝1敗，防禦率2.81，25.2局投球送出33K，只被打12支安打。儘管表現出色，仍有一部分的人認為，僅投5場並不代表他就能夠入選明星賽，並打破史上最少出賽就成為明星球員的紀錄。

曼佛瑞受訪時表示，會讓米蕭羅斯基遞補是因為他為球賽所帶來的熱度，球迷有興趣看這傢伙登板。「他是名非常、非常好的投手，而且現在也投得非常、非常好。我知道5場先發很少嗎？對，我知道。我會要讓這件事變成常態嗎，不，我不會。但我認為，考量到當時的情況，讓他來明星賽是正確的決定。」

對米蕭羅斯基入選最為不滿的球隊，莫過於費城人，本屆費城人僅史瓦伯（Kyle Schwarber）、惠勒（Zack Wheeler）入選明星賽，不過惠勒選擇辭退。但球隊認為，陣中兩位左投桑契斯（Cristopher Sánchez）與蘇亞雷茲（Ranger Suárez）都該入選。但米蕭羅斯基對此也釋然，他認為這些人不是在針對他。

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