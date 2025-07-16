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MLB明星賽》菊池雄星一家三口相隔4年走紅毯 愛妻性感禮服成嬌點

2025/07/16 08:16

菊池雄星一家三口走紅毯大道。（取自天使隊官方社群媒體X）菊池雄星一家三口走紅毯大道。（取自天使隊官方社群媒體X）

〔體育中心/綜合報導〕2025年大聯盟明星賽今天登場，生涯第二度入選明星賽的天使日籍左投菊池雄星，今天與愛妻深津瑠美、長男Leo一起亮相。這是自2021年之後，菊池雄星一家三口再度走紅毯大道。

今天明星賽前的紅毯大道，菊池雄星身穿深藍色西裝，搭配天使隊顏色的紅色領帶。曾經是主播的深津瑠美則身穿深紅色性感禮服。

菊池雄星在2021年水手隊時期入選明星賽，當時他抱著兒子Leo走紅毯，這次菊池夫婦讓Leo穿著紅色背心，一家三口一起走紅毯大道。

菊池雄星本季轉戰天使，先發20場交出4勝6敗、防禦率3.11的成績，共投113局賞115次三振。不過，菊池才在美國時間本月12日先發面對響尾蛇，今天沒有被放進明星賽的出賽名單。

菊池雄星一家三口走紅毯大道。（美聯社）菊池雄星一家三口走紅毯大道。（美聯社）

菊池雄星一家三口走紅毯大道。（美聯社）菊池雄星一家三口走紅毯大道。（美聯社）

菊池雄星一家三口走紅毯大道。（法新社）菊池雄星一家三口走紅毯大道。（法新社）

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