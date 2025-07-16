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MLB》大谷翔平等巨星有望打奧運！ 主席鬆口透露可能規劃

2025/07/16 08:00

大谷翔平等巨星有機會參加2028年奧運棒球項目。（法新社）大谷翔平等巨星有機會參加2028年奧運棒球項目。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕2028年洛杉磯奧運棒球賽程出爐，美國職棒大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）對於開放球員參賽正面表態，同時強調，只要賽程規劃得宜，拉長季中明星週休兵期會是一種可行方案。

奧運主辦單位公布，棒球賽事將於2028年7月15日至20日在道奇球場進行，共6隊參賽。以往因賽季重疊，大聯盟限制40人名單球員參加奧運，美國隊大部分都是由小聯盟或自由球員組成。星度明顯不足。不過這次奧運在棒球大國美國舉行，有機會首度讓現役大聯盟球員披上國家隊戰袍。

大谷翔平、賈吉（Aaron Judge）、哈波（Bryce Haper）等球星先前都曾表態希望參加奧運。曼佛瑞認為，奧運是一個在真正國際舞台上推廣棒球的機會，「這是件大事，需要經過各球團同意。」針對賽程安排，曼佛瑞表示，即使開放球員參加奧運，明星賽仍會照常舉行，可能的做法是明星賽後延長休兵期，讓球員投入奧運賽事。他也強調，例行賽仍會打滿162場，不會拖到11月中結束。

目前大聯盟與球員工會正積極研擬可行方案。工會主席克拉克（Tony Clark）指出，不少球員對奧運有高度意願參與，無論代表美國或其他國家。克拉克表示，將就賽程、後勤與保險等面向盡早展開討論，希望找到對棒球發展有利的辦法。

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