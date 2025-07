MLB明星賽》狂飆破160KM火球！海盜王牌豪奪三振締造新紀錄

史基斯今日擔任國聯明星隊先發投手狂飆火球。(歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕連續兩屆明星賽擔任先發投手、創下多項紀錄的海盜王牌史基斯(Paul Skenes),今天出賽狂飆火球連飆2K,再度為自己在這場棒球盛宴寫下紀錄。

史基斯面對美聯明星隊的開路先鋒托瑞斯(Gleyber Torres),飆出99.7英里(約160.5公里)火球三振打者,接著同樣對上來自老虎的格林(Riley Greene),更是兩度狂飆100.3英里(約161.4公里)再讓對手吞K,最後強碰洋基強打賈吉(Aaron Judge),第1球再破球速新高來到100.4英里(約161.6公里),最後讓「法官」擊出滾地球,三上三下完成任務。

史基斯今天在明星賽火球連發飆K,根據大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,三振托瑞斯的99.7英里速球,成為2008年投球追蹤系統啟用後,在明星賽所投出的最快球速奪三振的紀錄,打破2013年薛哲(Max Scherzer)所締造的的99.5英里(約160.1公里),而他隨後又飆100.3英里再次突破自己剛締造的紀錄。

另外藍斯也表示,史基斯今天19顆的用球數中,就有10顆球的球速上看99英里排行史上第6,史上最多的是2015年的查普曼(Aroldis Chapman),當時投出多達14顆的火球。

