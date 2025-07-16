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MLB明星賽》狂飆破160KM火球！海盜王牌豪奪三振締造新紀錄

2025/07/16 09:14

史基斯今日擔任國聯明星隊先發投手狂飆火球。（歐新社）史基斯今日擔任國聯明星隊先發投手狂飆火球。（歐新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕連續兩屆明星賽擔任先發投手、創下多項紀錄的海盜王牌史基斯（Paul Skenes），今天出賽狂飆火球連飆2K，再度為自己在這場棒球盛宴寫下紀錄。

史基斯面對美聯明星隊的開路先鋒托瑞斯（Gleyber Torres），飆出99.7英里（約160.5公里）火球三振打者，接著同樣對上來自老虎的格林（Riley Greene），更是兩度狂飆100.3英里（約161.4公里）再讓對手吞K，最後強碰洋基強打賈吉（Aaron Judge），第1球再破球速新高來到100.4英里（約161.6公里），最後讓「法官」擊出滾地球，三上三下完成任務。

史基斯今天在明星賽火球連發飆K，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，三振托瑞斯的99.7英里速球，成為2008年投球追蹤系統啟用後，在明星賽所投出的最快球速奪三振的紀錄，打破2013年薛哲（Max Scherzer）所締造的的99.5英里（約160.1公里），而他隨後又飆100.3英里再次突破自己剛締造的紀錄。

另外藍斯也表示，史基斯今天19顆的用球數中，就有10顆球的球速上看99英里排行史上第6，史上最多的是2015年的查普曼（Aroldis Chapman），當時投出多達14顆的火球。

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