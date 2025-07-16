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MLB》光芒如果打進季後賽 將續用小聯盟球場、觀眾最多僅1萬初

2025/07/16 09:31

史坦伯納球場。（資料照，法新社）史坦伯納球場。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕坦帕灣光芒隊原本的主場純品康納球場（Tropicana Field）去年10月遭颶風重創，讓光芒把今年的主場賽事搬至紐約洋基位在佛州的史坦伯納球場（Steinbrenner Field）。如果光芒今年打進季後賽，將繼續使用這座容納量最多僅10046人的小聯盟球場。

根據《ESPN》報導，光芒隊曾討論要把季後賽主場賽事搬至其他的大聯盟球場，考慮的地點包含馬林魚主場龍帝霸公園球場（LoanDepot Park）等地，最後仍決定在史坦伯納球場舉行季後賽。

光芒隊目前以50勝47敗居美國聯盟東區第四，距離美聯外卡第三的水手隊有1.5場勝差，仍有機會力拚季後賽席次。

史坦伯納球場。（資料照，法新社）史坦伯納球場。（資料照，法新社）

大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）表示，預計讓光芒隊在2026年賽季回到目前在整修的純品康納球場。

曼佛瑞也提到，希望在大聯盟擴編至32隊之前，能解決光芒隊和運動家隊的球場問題。運動家目前使用位在沙加緬度的小聯盟球場比賽，直到2028年才會搬至拉斯維加斯的新球場。

此外，傳出光芒隊老闆史騰柏格（Stuart Sternberg）同意以17億美元（約新台幣502億元）出售球隊，賣給佛州建商扎魯普斯基（Patrick Zalupski）領導的集團。光芒隊換新老闆後，球隊仍會留在坦帕地區。

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