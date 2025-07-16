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MLB明星賽》「看到熟悉的人們很自在」洋基王牌左投回娘家受球迷歡迎

2025/07/16 10:14

佛里德回到老東家勇士主場參與明星賽。（美聯社）佛里德回到老東家勇士主場參與明星賽。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基王牌左投佛里德（Max Fried）今日回到老東家勇士主場Truist球場（Truist Park）參與明星賽，也受到許多在地球迷的熱烈歡迎，佛里德也坦言，看到熟悉的人們感到非常自在。

佛里德在勇士效力長達8年的時間，累計168場出賽（151場先發）繳出73勝36敗，防禦率3.07，標準化防禦率（ERA+）高達140，為斧頭幫立下汗馬功勞，直到休賽季才以7年2.18億美元（約新台幣64億）轉戰洋基。

生涯第3度入選明星賽的佛里德，今日回到老東家勇士的主場Truist球場（Truist Park），賽前介紹時仍受許多地主球迷歡迎，「感覺很奇怪，但能回到這裡真的很舒適。雖然我換了個新的環境，但我回來看到非常多曾共事過的工作人員，不管是訓練團隊、教練還是球員，大家都一起參與了。」

佛里德繼續補充道：「回到這座球場，看到熟悉的人們與球場的設備我感到非常自在，但現在我是敵對的成員了，我要待在對面的休息室，為此我還在適應，很開心能夠在這裡展開下半季首個系列賽。」

佛里德今年雖入選明星賽，但他因右手指起水泡的傷勢確定缺席，並改由隊友羅冬（Carlos Rodón）填補空缺，雖然仍不確定下半季開始時能否回歸，但佛里德也透露，自己傷勢有變得好一點了。

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