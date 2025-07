MLB明星賽》「看到熟悉的人們很自在」洋基王牌左投回娘家受球迷歡迎

佛里德回到老東家勇士主場參與明星賽。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基王牌左投佛里德(Max Fried)今日回到老東家勇士主場Truist球場(Truist Park)參與明星賽,也受到許多在地球迷的熱烈歡迎,佛里德也坦言,看到熟悉的人們感到非常自在。

佛里德在勇士效力長達8年的時間,累計168場出賽(151場先發)繳出73勝36敗,防禦率3.07,標準化防禦率(ERA+)高達140,為斧頭幫立下汗馬功勞,直到休賽季才以7年2.18億美元(約新台幣64億)轉戰洋基。

生涯第3度入選明星賽的佛里德,今日回到老東家勇士的主場Truist球場(Truist Park),賽前介紹時仍受許多地主球迷歡迎,「感覺很奇怪,但能回到這裡真的很舒適。雖然我換了個新的環境,但我回來看到非常多曾共事過的工作人員,不管是訓練團隊、教練還是球員,大家都一起參與了。」

佛里德繼續補充道:「回到這座球場,看到熟悉的人們與球場的設備我感到非常自在,但現在我是敵對的成員了,我要待在對面的休息室,為此我還在適應,很開心能夠在這裡展開下半季首個系列賽。」

佛里德今年雖入選明星賽,但他因右手指起水泡的傷勢確定缺席,並改由隊友羅冬(Carlos Rodón)填補空缺,雖然仍不確定下半季開始時能否回歸,但佛里德也透露,自己傷勢有變得好一點了。

