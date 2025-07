MLB明星賽》大谷翔平巧打安讓對手爆粗口 差點連兩年盛宴開轟

大谷翔平。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平連5年參加明星賽,今天2打數敲1支安打,前兩打席打完後就退場。其中大谷第二打席差點擊出全壘打,讓大谷無緣自傳奇鐵捕皮耶薩(Mike Piazza)在1995年、1996年後,連兩年在明星賽開轟的壯舉。

大谷翔平與道奇球星佛里曼(Freddie Freeman)一起出席記者會,他受訪表示,很高興能和家人們一起來明星賽,能和隊友們一同出賽很開心。

對於第二打席差點從洋基明星左投羅冬(Carlos Rodón)的手中開轟,大谷翔平表示,起初以為一度有機會飛出大牆,後來看到球的飛行軌跡偏了,就知道是界外球。

大谷翔平。(路透)

大谷翔平首局面對老虎王牌左投史庫柏爾(Tarik Skubal),最後把一顆外角92.1英里的滑球擊出中外野安打,讓美聯明星隊重砲鐵捕羅里(Cal Raleigh)當下爆粗口。

大谷對此表示,當下是設法用球棒打中球,抱著不是吞三振就是全壘打的心態去打擊,「雖然是一支勉強擊出的安打,我覺得算不錯。」

大谷翔平認為,明星賽能和許多人交流,不僅是練習,而是和那些只在電視螢幕上見過的選手互動,了解他們的個性,「感覺自己度過一段美好的時光。」

Shohei Ohtani was mad at himself for just missing an #AllStarGame home run pic.twitter.com/RSCFoEWZ6h