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MLB明星賽》大谷翔平巧打安讓對手爆粗口 差點連兩年盛宴開轟

2025/07/16 10:14

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平連5年參加明星賽，今天2打數敲1支安打，前兩打席打完後就退場。其中大谷第二打席差點擊出全壘打，讓大谷無緣自傳奇鐵捕皮耶薩（Mike Piazza）在1995年、1996年後，連兩年在明星賽開轟的壯舉。

大谷翔平與道奇球星佛里曼（Freddie Freeman）一起出席記者會，他受訪表示，很高興能和家人們一起來明星賽，能和隊友們一同出賽很開心。

對於第二打席差點從洋基明星左投羅冬（Carlos Rodón）的手中開轟，大谷翔平表示，起初以為一度有機會飛出大牆，後來看到球的飛行軌跡偏了，就知道是界外球。

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

大谷翔平首局面對老虎王牌左投史庫柏爾（Tarik Skubal），最後把一顆外角92.1英里的滑球擊出中外野安打，讓美聯明星隊重砲鐵捕羅里（Cal Raleigh）當下爆粗口。

大谷對此表示，當下是設法用球棒打中球，抱著不是吞三振就是全壘打的心態去打擊，「雖然是一支勉強擊出的安打，我覺得算不錯。」

大谷翔平認為，明星賽能和許多人交流，不僅是練習，而是和那些只在電視螢幕上見過的選手互動，了解他們的個性，「感覺自己度過一段美好的時光。」

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