晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB明星賽》用新制全壘打大賽決勝負！史瓦伯連3轟助國聯明星隊贏球

2025/07/16 11:56

史瓦伯獲得明星賽MVP。（法新社）史瓦伯獲得明星賽MVP。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年大聯盟明星賽，國聯明星隊在正規9局打完遭美聯明星隊追平，雙方6比6平手，改用全壘打大賽來決勝負。國聯明星隊靠史瓦伯（Kyle Schwarber）連3轟，幫助國聯明星隊最後以4轟比3轟收下勝利。

國聯明星隊前8局打完以6比4領先，9局上教士火球終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）在1出局後連被敲2支二壘安打失掉1分，雖然大都會當家守護神狄亞茲（Edwin Diaz）緊急登板救火，但史蒂芬‧關（Steven Kwan）敲內野安打追平，雙方在正規9局打完形成6比6平手。

大聯盟明星賽自2022年改制，雙方9局打完若形成平手，則不會進行延長賽，改用全壘打大賽來決勝負。兩聯盟將各派3名選手，每位選手有3次揮擊機會，全壘打數最多的球隊為勝方。

史瓦伯。（法新社）史瓦伯。（法新社）

國聯明星隊則推出阿隆索（Pete Alonso）、史陶爾斯（Kyle Stowers）、史瓦伯（Kyle Schwarber）；美聯明星隊派出阿蘭達（Jonathan Aranda）、阿羅薩雷納（Randy Arozarena）、魯克（Brent Rooker）。

美聯明星隊先靠魯克敲2發全壘打，史陶爾斯則敲1轟。阿羅薩雷納敲1轟，美聯明星隊以3比1領先，但史瓦伯連敲3轟，美聯壓軸的阿蘭達未能敲轟，讓國聯明星隊最後贏得勝利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中