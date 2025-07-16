MLB明星賽》用新制全壘打大賽決勝負！史瓦伯連3轟助國聯明星隊贏球

史瓦伯獲得明星賽MVP。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年大聯盟明星賽，國聯明星隊在正規9局打完遭美聯明星隊追平，雙方6比6平手，改用全壘打大賽來決勝負。國聯明星隊靠史瓦伯（Kyle Schwarber）連3轟，幫助國聯明星隊最後以4轟比3轟收下勝利。

國聯明星隊前8局打完以6比4領先，9局上教士火球終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）在1出局後連被敲2支二壘安打失掉1分，雖然大都會當家守護神狄亞茲（Edwin Diaz）緊急登板救火，但史蒂芬‧關（Steven Kwan）敲內野安打追平，雙方在正規9局打完形成6比6平手。

請繼續往下閱讀...

大聯盟明星賽自2022年改制，雙方9局打完若形成平手，則不會進行延長賽，改用全壘打大賽來決勝負。兩聯盟將各派3名選手，每位選手有3次揮擊機會，全壘打數最多的球隊為勝方。

史瓦伯。（法新社）

國聯明星隊則推出阿隆索（Pete Alonso）、史陶爾斯（Kyle Stowers）、史瓦伯（Kyle Schwarber）；美聯明星隊派出阿蘭達（Jonathan Aranda）、阿羅薩雷納（Randy Arozarena）、魯克（Brent Rooker）。

美聯明星隊先靠魯克敲2發全壘打，史陶爾斯則敲1轟。阿羅薩雷納敲1轟，美聯明星隊以3比1領先，但史瓦伯連敲3轟，美聯壓軸的阿蘭達未能敲轟，讓國聯明星隊最後贏得勝利。

#AllStarGame Swing-off

AL - 3

NL - 4



Kyle Schwarber GIVES THE NL THE LEAD! pic.twitter.com/NPZJciVTYn — MLB （@MLB） July 16, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法