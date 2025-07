MLB明星賽》用新制全壘打大賽決勝負！史瓦伯連3轟助國聯明星隊贏球

史瓦伯獲得明星賽MVP。(法新社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕2025年大聯盟明星賽,國聯明星隊在正規9局打完遭美聯明星隊追平,雙方6比6平手,改用全壘打大賽來決勝負。國聯明星隊靠史瓦伯(Kyle Schwarber)連3轟,幫助國聯明星隊最後以4轟比3轟收下勝利。

國聯明星隊前8局打完以6比4領先,9局上教士火球終結者蘇亞雷斯(Robert Suarez)在1出局後連被敲2支二壘安打失掉1分,雖然大都會當家守護神狄亞茲(Edwin Diaz)緊急登板救火,但史蒂芬‧關(Steven Kwan)敲內野安打追平,雙方在正規9局打完形成6比6平手。

大聯盟明星賽自2022年改制,雙方9局打完若形成平手,則不會進行延長賽,改用全壘打大賽來決勝負。兩聯盟將各派3名選手,每位選手有3次揮擊機會,全壘打數最多的球隊為勝方。

史瓦伯。(法新社)

國聯明星隊則推出阿隆索(Pete Alonso)、史陶爾斯(Kyle Stowers)、史瓦伯(Kyle Schwarber);美聯明星隊派出阿蘭達(Jonathan Aranda)、阿羅薩雷納(Randy Arozarena)、魯克(Brent Rooker)。

美聯明星隊先靠魯克敲2發全壘打,史陶爾斯則敲1轟。阿羅薩雷納敲1轟,美聯明星隊以3比1領先,但史瓦伯連敲3轟,美聯壓軸的阿蘭達未能敲轟,讓國聯明星隊最後贏得勝利。

#AllStarGame Swing-off

AL - 3

NL - 4



Kyle Schwarber GIVES THE NL THE LEAD! pic.twitter.com/NPZJciVTYn