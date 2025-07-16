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NBA》離開10年勇士吐心聲！3冠中鋒曝最後一根稻草：真的會厭倦...

2025/07/16 11:56

魯尼。（資料照）魯尼。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕3屆冠軍資深中鋒魯尼（Kevon Looney）在今年離開勇士以2年1600萬美元轉戰鵜鶘，近期他也在播客節目上吐露心聲。

魯尼透露，他對於總教練柯爾（Steve Kerr）的輪替安排感到有點受傷，特別是季後賽讓新人中鋒波斯特（Quinten Post）上場而不是他。主持人問魯尼這是否讓他離開的最後一根稻草時，魯尼坦言：「算是吧，當時的感覺就是誰都可以上場，但沒有我。」

魯尼表示，那並不只是單一事件，「特別是季後賽。我們要對上亞當斯（Steven Adas），那是我的強項。他們完全沒有給我機會發揮。」、「我心想『你們不相信我了嗎？』我以為你們是信任我的。結果他們在G7才讓我上，那給我的感覺就像是，為何要現在才讓我上來？」

對火箭的季後賽，魯尼平均只打9.3分鐘，而波斯特打了17分鐘。魯尼說道：「這種事情久了你真的會厭倦。前4、5年你不相信我就算了。但10年後還這樣？你總該決定要不要相信我吧。」

儘管魯尼對柯爾的調度有微詞，但他仍為柯爾講話：「我知道Steve不會針對任何人。他會做出對勝利最有利的選擇。所以不只是我，他會對所有人這樣。可能是因為我待得比較久，所以感受特別深。」、「不能怪他。因為成績證明這些決定通常是有用的。談到犧牲與勝利，但他真的會去測試你能夠犧牲的程度。」

魯尼在勇士一共待了10年，共599場出賽，平均5.0分、5.7籃板、1.6助攻。

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