MiLB》與柯敬賢同場出賽！道奇塞揚史奈爾復健賽3局狂飆7K

史奈爾。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇兩屆塞揚強投史奈爾（Blake Snell）今天在新人聯盟進行第2場復健賽，並與台灣新星強打柯敬賢同場先發，前者3局僅失1分飆出7次三振，後者則是打出2支安打，兩人都有出色表現。

史奈爾首局先被去年的選秀狀元巴扎納（Travis Bazzana）敲長打，緊隨其後的農場大物瓦勒拉（George Valera）也擊出二壘安打，讓守護者先馳得點，不過史奈爾隨即穩住陣腳，連續拿下3個出局數將失分降到最低。

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2局下半史奈爾表現回穩送出3上3下，3局下雖被首名打者敲安並到盜向二壘，不過他馬上展現強大K功，連續飆出3次三振化解危機，4下球隊啟用牛棚換上明星後援崔南（Blake Treinen），中繼1局挨了一發全壘打失掉1分。

史奈爾今日先發主投3局，被敲出3支安打失掉1分，送出7次三振且沒有保送，兩場復健賽共計5局僅失1分，送出多達11K且沒有任何四壞保送，表現相當優異；此外守護者本場掛帥的，也是曾榮獲塞揚獎的強投畢伯（Shane Bieber），他2局的投球僅被敲1安並投出5K。

而跟史奈爾同場出賽的柯敬賢，今日他依舊發揮火燙的手感，4打數繳出雙安表現，打擊率上升至.370，標準化進攻指數（OPS）則是非常出色的1.015。

柯敬賢。（資料照，記者塗建榮攝）

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