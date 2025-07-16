MLB明星賽》大谷翔平VS法官全壘打對決落空！ 美媒透露無奈主因

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕2025年大聯盟明星賽成為史上第一次延長賽靠全壘打大賽分勝負的明星賽，國聯靠著史瓦伯（Kyle Schwarber）關鍵3轟以支數4：3取勝，但關鍵時刻兩隊派出來的幾乎都不是陣中最佳砲手，美媒也透露原因。

兩隊今天打完正規九局以6：6平手，隨後進行自2022年以來首次的延長賽新制，雙方各派3名球員，共揮3次棒，全壘打數多的獲勝。國聯選擇派出史陶爾斯（Kyle Stowers）、史瓦伯（Kyle Schwarber）與阿隆索（Pete Alonso），美聯派出魯克（Brent Rooker）、阿羅薩雷納（Randy Arozarena）與阿蘭達（Jonathan Aranda）。

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美聯先攻的魯克敲出2轟，換國聯史陶爾斯敲出1轟，美聯阿羅薩雷納敲出1轟，國聯史瓦伯敲出3轟，最後美聯阿蘭達沒有開轟，因此讓國聯以4：3勝出。

有許多人疑惑，為何美聯會派出賽季僅11轟阿蘭達登場，而非洋基賈吉（Aaron Judge）或者昨天奪冠的羅里（Cal Raleigh），國聯也沒有派出全壘打王大谷翔平。《ESPN》記者羅傑斯（Jesse Rogers）就發文透露，「給那些好奇的人，很多球員都已經先離開，包含不少的先發球員都搭飛機回家了。」《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）也指出，大谷翔平早就走了，因此沒被考慮派到全壘打大賽當中。

史瓦伯拿下明星賽MVP。（法新社）

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