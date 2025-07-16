MLB明星賽》「貓奴救援王」展愛心！穆諾茲手套繡上愛貓成另類亮點

穆諾茲。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔記者林宥辰／綜合報導〕入選美聯明星隊的水手隊終結者穆諾茲（Andrés Muñoz），今天8局登板，後援0.2局無失分。而穆諾茲的手套上繡著其愛貓，是一隻名喚「瑪蒂達（Matilda）」的14歲白色波斯貓，成為明星賽另類花絮亮點。

在大聯盟賽場上威風八面的穆諾茲，私底下是「貓奴」，幾年前，他和太太溫蒂在家鄉墨西哥領養了瑪蒂達。

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穆諾茲透露，瑪蒂達剛到新家時，出於防衛心態，並不主動接近新主人，「剛開始她甚至不給我們摸，但如今可以從影片看到，我們可以摸她、可以跟她玩。她真的改變很多，我們也知道，只要我們一直給她愛，她會越來越好。」

穆諾茲最新po上的一段影片，是他和太太在明星賽下榻飯店內，為瑪蒂達鋪上紅地毯。穆諾茲甚至一度詢問大聯盟官方，走紅毯時能否帶著愛貓出席，最終考量環境和人潮可能影響瑪蒂達，才主動作罷。

至於穆諾茲在明星賽前訂製的手套，上頭繡著卡通化的瑪蒂達，表情略顯不悅而令人莞爾，手套側邊另繡有貓腳印、內側則有墨西哥國旗。即使剛拆封的手套還未軟化，穆諾茲仍堅持在明星賽戴上它，「這是很特別的時刻，我們都知道，對她來說，一切『貓生』改變有多大。她以前可能過得不好，但現在能看到她享受這些事物，真的令人開心。」

除了領養和照顧自己的愛貓，穆諾茲今年還與西雅圖在地的貓咪救援機構「SAFe」（Seattle Area Feline Rescue）合作，拍賣一組球迷體驗套裝行程，包括球票、觀摩球隊打擊練習，並與穆諾茲本人見面等，該套票為機構募得近1萬5千美元，穆諾茲日後也將和該機構持續合作。

穆諾茲的手套上繡著其愛貓，是一隻名喚「瑪蒂達」的14歲白色波斯貓。（圖片取自X）



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