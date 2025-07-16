MLB明星賽》從未奪全壘打大賽冠軍 史瓦伯靠「PK」連3轟奪MVP

史瓦伯奪得明星賽MVP。（歐新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年大聯盟明星賽，國聯明星隊在正規9局打完遭美聯明星隊追平，雙方6比6平手，改用全壘打大賽來PK決勝負。國聯明星隊靠史瓦伯（Kyle Schwarber）連3轟，最後國聯明星隊仍收下勝利。史瓦伯勇奪本屆明星賽MVP。

大聯盟明星賽自2022年改制，雙方9局打完若形成平手，則不會進行延長賽，改用全壘打大賽來決勝負。兩聯盟將各派3名選手，每位選手有3次揮擊機會，全壘打數最多的球隊為勝方。

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美聯明星隊先靠魯克（Brent Rooker）敲2發全壘打、阿羅薩雷納（Randy Arozarena）敲1轟，讓美聯明星隊以3比1領先。輪到國聯第二棒的史瓦伯連敲3轟逆轉戰局，美聯壓軸的阿蘭達（Jonathan Aranda）未能敲轟，讓國聯明星隊最後贏得勝利。

史瓦伯奪得明星賽MVP。（路透）

生涯兩度參加全壘打大賽都沒有奪冠的史瓦伯，今天在明星賽替補上場2支0，卻在加賽「全壘打大賽PK」連續敲3轟贏球，讓他直呼，「太棒了，隊友們非常投入，他們在每次揮棒都在喊叫、尖叫、為我加油，當最後一球飛出去時，他們都很激動，真的很有趣。」

大聯盟官網報導，史瓦伯是在美國時間週一得知，如果明星賽需要透過加賽的全壘打大賽PK，他將會參賽。史瓦伯成為1964年卡利森（Johnny Callison）之後，第二位費城人選手奪得明星賽MVP。

史瓦伯透露，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）希望他參加全壘打大賽PK，「我說，當然沒問題，只是沒想到比賽會打成平手。」羅伯斯也讚賞道奇三壘指導教練艾伯（Dino Ebel）的餵球很棒。

擔任國聯壓軸棒次、生涯兩度奪全壘打大賽冠軍的阿隆索說，「我已經準備好了，但我很高興史瓦伯做到了，我們用簡單的方式贏球。」

史瓦伯奪得明星賽MVP。（路透）

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