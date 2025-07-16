日職》橫濱DeNA宣布網羅火球男藤浪晉太郎 薪水估5000萬日圓

橫濱DeNA宣布網羅藤浪晉太郎。（取自橫濱DeNA官方X）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火球男藤浪晉太郎日前遭美職西雅圖水手釋出，成為自由球員。如今藤浪晉太郎決定重返日職，將加盟衛冕軍橫濱DeNA，新賽季將穿上「27號」的背號。

根據日媒《Sponichi Annex》報導，橫濱DeNA宣布簽下藤浪晉太郎，年薪推估為5000萬日圓（約新台幣1003萬元）。

請繼續往下閱讀...

截至今天賽前，目前日職打到賽季中段，橫濱DeNA目前以39勝40敗4和牌中央聯盟第3，距離央聯龍頭阪神虎有9.5場勝差。橫濱DeNA仍有機會力拚央聯優勝。

藤浪晉太郎。（資料照，美聯社）

藤浪晉太郎在日職10年生涯都效力阪神虎，曾是2015年日職中央聯盟三振王的藤浪晉太郎，累積57勝54敗，平均防禦率3.41。

自2023年起展開旅美生涯的藤浪晉太郎，該年以1年325萬美元加盟運動家，季中被交易至金鶯，整季出賽64場有7場先發，戰績7勝8敗、防禦率7.18，整季79局賞83次三振，丟45次保送、7次觸身球。

去年季初藤浪以1年335萬美元加盟大都會，受到傷勢影響，沒有升上大聯盟，該年美國時間7月26日就遭到指定讓渡（DFA）。藤浪今年以小聯盟約加盟水手，整季在3A出賽21場都是後援，拿到2勝1敗、防禦率5.79的成績。

藤浪晉太郎在日職時期最快丟到162公里、美職賽場最快投到102.6英里（約165.1公里），但生涯控球表現不佳，藤浪近兩年在小聯盟合計55局丟59次保送、6次觸身球，平均每局被上壘率為1.56。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法