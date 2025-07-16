MLB明星賽》光芒球星扛PK賽壓軸卻0轟 洋基教頭說明選材考量

阿蘭達。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年大聯盟明星賽，國聯明星隊今在正規9局打完遭美聯明星隊追平，雙方6比6平手，改用全壘打大賽來PK決勝負。擔任美聯明星隊壓軸的光芒球星阿蘭達（Jonathan Aranda）卻以0轟作收，讓美聯明星隊最後以3轟比4轟輸球。本屆擔任美聯明星隊教頭的洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，昨天就已經挑好加賽的全壘打大賽人選。

美聯明星隊先靠魯克（Brent Rooker）2轟、阿羅薩雷納（Randy Arozarena）1轟取得以3比1領先，但國聯第二棒的史瓦伯（Kyle Schwarber）連敲3轟逆轉戰局，美聯最後一棒的阿蘭達3次擊球都未能開轟，讓國聯明星隊帶走勝利。

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阿蘭達今年打出生涯年，本季出賽91場，交出11轟、49分打點，打擊率3成24排全大聯盟第三，但他生涯在大聯盟共4個賽季，合計201場出賽敲21轟。阿蘭達也是本屆明星賽的全壘打PK大賽中，全壘打數最少的選手。

阿蘭達。（路透）

「我們昨天就必須要挑好人選。」布恩表示，「我想確保選到的球員在比賽中狀態火熱，這是我的選擇。」這也代表，比賽前半段打3至4局的先發球員，將無法參與全壘打PK大賽。

「我們不會臨時更換，昨天就選好球員，接下來只是確定出場順序。」布恩說明，先發球員通常只打半場比賽，「有些選手因為有小傷需要保護，出賽時間會更短，這都是賽前計畫好的。」

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