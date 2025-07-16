日本賽》台灣兩大女單內戰 林湘緹打敗宋碩芸下週成新台灣一姊

台灣女單選手林湘緹。（資料照，記者陳志曲攝）

林子翔／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣女單一姊宋碩芸、二姊林湘緹今日在超級750系列日本羽球公開賽首輪狹路相逢，林湘緹以21：15、21：15拍落宋碩芸，挺進16強，下週世界排名將正式超越宋碩芸，成為新台灣一姊。

林湘緹今日兩局幾乎都能維持領先優勢，也讓宋碩芸始終無力追近，兩人此仗共打52分鐘，由林湘緹搶下勝利，雙方對戰也變成2勝1敗。

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世界排名23的宋碩芸本週積分4萬5312分，世界排名24的林湘緹則是4萬5040分，如今林湘緹挺進女單16強，至少能在日本賽取得4320分積分，將取代原本最低的3600分，下週世界排名積分將加上720分就正式超越宋碩芸。林湘緹16強對手尚未出爐，將是泰國好手李美妙、印度胡達（Unnati Hooda）之間的贏家。

女雙方面，張淨惠／楊景惇以21：19、21：12打日本組合清瀨璃子／原菜那子，晉級16強，明天將對陣南韓組合鄭娜銀／李妍雨，兩人首輪21：17、21：19戰勝今年馬來西亞公開賽冠軍、全英公開賽亞軍的地主組合福島由紀／松本麻佑。

台灣女單選手宋碩芸。（資料照，記者陳志曲攝）

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