足球》台師大女足隊人體研究爭議 林靜儀：依權責劃分請教育部辦理

針對台師大女足案的人體研究案爭議，衛福部次長林靜儀表示，衛福部會依法及權責劃分，發文促請教育部依法辦理。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕台師大女足教練以扣學分威脅學生配合研究抽血，甚至涉由非醫事人員採血，引發各界關注，衛福部次長林靜儀今（16日）在臉書發文表示，衛福部會依法及權責劃分，發文促請教育部依法辦理。

林靜儀指出，依照人體研究法，人體研究之監督、查核、管理、處分及研究對象權益保障等事項，由研究主持人所屬機關（構）、學校、法人或團體之中央目的事業主管機關管轄。此外，同法也規定「⋯研究主持人取得同意，不得以強制、利誘或其他不正當方式為之。」

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林靜儀說明，有申請過人體研究倫理審查委員會（IRB）審查的人都知道有多複雜、應該要多謹慎；尤其特別對於未成年人、易受傷害族群，或是有利害關係權力不對等情況，像受僱員工、監所犯人、指導學生，均是重要關切與必須特別注意的倫理議題。

林靜儀指出，不論是在醫院或是學校，要做研究就要先搞清楚而且遵守研究倫理，這是鐵律。學校研究倫理審查的目的事業主管機關是教育部，如果是醫院研究的倫理審查目的事業主管機關則是衛福部。

林靜儀強調，受試者應該要有明確的知情同意，而且不可以在被脅迫的情況下為之；受試者也擁有隨時退出研究的權利。學生不懂他們的權利，研究主持人要懂；研究主持人如果不懂，IRB審查要審到主持人懂才放行研究。

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