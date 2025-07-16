籃球》證實10隊開打、共同選秀是方向 莊瑞雄提出7點聲明

台灣職業籃球大聯盟會長、立委莊瑞雄，16日在立法院簡短說明TPBL、PLG職籃兩大聯盟「合作」狀況。（記者叢昌瑾攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕TPBL和PLG今天在立法院進行會議，討論接下來合作方向。TPBL會長莊瑞雄針對今天會議提出7點聲明，強調目前10支球隊都以合作為共同目標，同時擬定意向書，也有計畫共同選秀，一切都是往好的方向走。不過，由於是兩聯盟第一次實體會議，還有很多細節有待討論。

1. 首先，今天兩聯盟確實有開會，與會人員為兩聯盟的成員，目前兩聯盟及所屬球團都有合作共識。

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2. 兩邊是否合作需要兩聯盟共10支球團同意，10支球團確實有擬訂意向書，因為各球團行政流程問題，所以陸續回覆中。

3. 今天主要是合作細節進行討論，但還有些執行面需要釐清，等釐清後才會有結論，會再對外公布。

4. 共同選秀確實是方向，細節仍在協調。

5. 確實有討論例行賽、季後賽的賽制，但還沒有決定，細節需釐清後才可確認。

6. 兩聯盟會固定開會保持聯絡，確保事情跟執行細節都已經釐清及確認，再由兩聯盟統一對外公布。

7. 因為這也是第一次兩聯盟的實體會議，雖然大家都有共識，但現階段還有許多內容需要整合，期盼外界多給我們一點時間，事緩則圓，但請球迷放心，一切都在往好的方向前進。

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