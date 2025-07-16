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足球》台師大女足球員案引發震驚 教育部重罰台師大並追究責任

2025/07/16 15:47

台師大女足球員案引發社會震驚，立委范雲、陳培瑜及人本陪同受害學生開記者會。教育部重罰台師大並追究責任。（資料照）台師大女足球員案引發社會震驚，立委范雲、陳培瑜及人本陪同受害學生開記者會。教育部重罰台師大並追究責任。（資料照）

〔記者林曉雲／台北報導〕針對國立台灣師範大學女足球員學生疑遭教練施壓、被迫抽血進行人體試驗案，涉案周姓教練仍可保有台師大教職，引發社會震驚和憤怒。教育部今（16）日再度表示，教育部將儘速召開「校園霸凌事件審議委員會」，嚴格檢視台師大教評會所作出的決議，如有違法或不當，定會退回要求重審。教育部也會組成專案小組，與國科會跨部會合作，就其他可能爭議事項進行全面調查與審議；對於是否違反刑法強制、侵占等罪，教育部也會一併調查。

教育部說明，該案涉及研究倫理重大瑕疵，涉案教師執行國科會補助之研究計畫期間，未遵守人體研究法相關規範，經該校研究倫理審查委員會調查確認違規後，教育部召開專案會議，已認定台師大及其審查會未善盡監督與查核責任，決議對研究主持人、共同主持人分別處50萬元罰鍰，1年內不得申請研究經費補助，並處台師大110萬元罰鍰。教育部已命台師大自今年7月1日起停止受理新案人體研究審查，限期3個月內完成改善並函報教育部。

教育部表示，此案學生因教練要求配合研究，疑有遭受威脅與不當對待情事，學校於去（2024）年11月29日完成校安通報，並依據校園霸凌防制準則啟動調查，經校園霸凌防制委員會審議認定，涉案教練確實對學生有霸凌行為，並建議學校予以解聘，2年內不得聘任。

教育部說明，教育部迄今尚未收到台師大核備公文，但學校昨日在公開場合提及的教評會決議，顯然未遵循校內霸凌調查小組的專業判斷及建議，教育部會盡速召開「校園霸凌事件審議委員會」，嚴格檢視台師大教評會所作出的決議，如有違法或不當會退回要求重審。

而為維護學生權益，教育部表示，已依霸凌相關規定，主動聯繫陳情的台師大學生，向學生說明後續處理流程，提供救濟管道資訊，並積極協助，避免學生權益受損；同時教育部也要求學校立即落實對學生的輔導，包括校內外諮商輔導，並提出具體的輔導計畫。

針對台師大教師執行國科會補助之「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」研究計畫違反研究倫理情事，國科會則表示，已參考教育部審議結果就該研究計畫相關人員進行審議。

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