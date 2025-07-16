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MLB明星賽》想對決大谷卻被敲安 老虎塞揚王牌盛讚：地表最棒球員

2025/07/16 17:29

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平連續5年參加明星賽，今天2打數敲出1支安打，差一點敲出全壘打，前兩打席打完後就退場。被敲出安打的美聯明星隊先發左投史庫柏爾（Tarik Skubal）受訪盛讚大谷是「世界上最棒的球員。」

大谷翔平在本屆明星賽擔任國聯明星隊第一棒兼指定打擊，首局首打席面對老虎塞揚王牌史庫柏爾，在球數2好1壞時，將一顆外角92.1英里的滑球擊出中外野安打。大谷賽後受訪表示，當下是設法用球棒打中球，抱著不是吞三振就是全壘打的心態去打擊，「雖然是一支勉強擊出的安打，我覺得算不錯。」

此外，大谷翔平在2局下差點從洋基明星左投羅冬（Carlos Rodón）的手中敲出全壘打，大谷坦言，起初以為一度有機會飛出大牆，後來看到球的飛行軌跡偏了，就知道是界外球。羅冬則笑說，那球打得真的很紮實，但好在是界外球，自己真的算是運氣好。

史庫柏爾今天先發1局被敲3安失2分，另外投出2次三振，史庫柏爾賽前曾表示非常期待與大谷翔平對決，而明星賽被他敲出安打，史庫柏爾認為，只是被打出一支一壘安打而已，這並沒有什麼。

史庫柏爾也盛讚大谷翔平：「他是一位非常出色的選手，更是棒球界真正意義上的形象大使，無論在各個方面都是模範人物，始終做著正確的事情。我真心感激他是這個聯盟的一份子，因為他就是世界上最棒的球員。」

史庫柏爾。（法新社）史庫柏爾。（法新社）

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