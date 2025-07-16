足球》台師大淪實驗白老鼠案 北檢主動剪報分案調查

民進黨立委陳培瑜去年底召開記者會踢爆，國立台灣師範大學女足選手淪為教授的實驗白老鼠。（資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕台灣師範大學女足球員淪實驗白老鼠案，揭露教練周台英以畢業學分，強迫學生連續14天配合每天3次抽血進行人體試驗、精神霸凌，甚至研究補助受試者經費更遭教練以隊費名義回收等；對此，台北地檢署今日已主動剪報分「他」字案，案由為強制等罪嫌，並交由打擊民生犯罪專組檢察官調查、了解有無涉及不法。

國科會推動精準運動科學研究專案計畫，其中有「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」，有學生投訴參與計畫的教練涉有不當對待，例如要求學生須連續14天配合抽血，每天3次，不願配合就威脅扣畢業學分，且抽血初期甚至由無醫事人員資格者進行。

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台師大當時表示部分指控與事實不符，但今年7月14日，台師大發布聲明指已完成調查，去年12月初解除周的行政及教練職務，未來也不得再帶領運動代表隊，並修改相關規範以確保學習與訓練分離。

教育部14日則表示，此案涉及師對生校園霸凌，台師大校園霸凌防制委員會認定教師的確霸凌學生，建議解聘2年，目前由台師大教評審會審議中，教育部將監督台師大依規定審議處理，否則將依法要求退回重審，並追究學校相關人員責任。另也認定此案確有違反「人體研究法」，行政懲處台師大等。

立委陳培瑜、吳沛憶、范雲及人本教育基金會15日因此在立法院召開記者會，呼籲教育部應對此案提出司法告發，其中一名受害者簡姓女學生在現場勇敢摘下墨鏡表示，去年她向家人坦言欲檢舉周姓教練，但家人並不支持，當時簡父勸她「忍一時就過了」，直至今年簡父看了調查報告後，哭著對她說「對不起，都怪爸爸沒權沒勢，沒有背景才讓妳被欺負這麼久，卻都不敢吭聲」，引起網友關注。

吳沛憶當時在記者會上提及，該案教練是否利用權威以學分、畢業威脅學生，可能涉及刑法的強制罪；抽血實驗的受試費用變成隊中的公積金，可能涉及刑法的侵占罪；人體試驗也有人體研究法的規範，因此要求教育部對此案進行司法告發。

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