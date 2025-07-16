中職》8月悍將大巨蛋主場 超人氣韓團FTISLAND開唱！

8月富邦悍將大巨蛋主場票價。（富邦悍將提供）

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將「台灣大哥大 XVlll 悍將中學主題日」移師臺北大巨蛋，卡司在今日搶先公布，富邦悍將 8 月份主場門票將於 7 月 18 日（星期五）12:30 開放亞瑟傳奇優先購票，7 月 23 日（星期三）12:30 起全面啟售。

富邦悍將下半季加碼前往臺北大巨蛋擔任主場，15 日賽後由創作實力備受肯定的新生代女歌手 Haezee 黃瑋昕率先以獨特的細膩嗓音登場，歌聲溫柔卻具有穿透力，擅長用旋律描繪情感，將為賽後的夜晚增添一份動人的樂章，以及曾在今年悍將開幕戰帶來精彩演出的八角塔男聲合唱團帶來表演，以演唱多首棒球金曲並結合應援曲演出的八角塔，引起棒球迷們的感動共鳴，這回再次蒞臨為悍將家人帶來大巨蛋升級版的精彩演出。

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富邦悍將與台灣大哥大攜手合作，即將於 8 月 16 日、17 日，於臺北大巨蛋舉辦「台灣大哥大 XVlll 悍將中學主題日」，打造今年夏天最具青春感與熱血氣氛的球場盛典。8 月 16 日由深受年輕族群喜愛的小男孩樂團與「情歌王子」周興哲在賽後帶來演出。

小男孩樂團為台劇《影后》打造人氣歌曲〈Hey Girl〉與〈我想要擁有你〉，榮登各大串流平台冠軍，以溫暖旋律與真摯歌詞擄獲無數歌迷。「情歌王子」周興哲擁有 4 首 MV 破億播放金曲，即將在 9月在臺北小巨蛋舉辦演唱會的他，先來到悍將中學臺北大巨蛋與悍將家人們一起大合唱。

8 月 17 日賽後演唱會，更是由 KPOP 壓軸迎來夢幻韓星組合！擁有超強舞台魅力的權恩妃（KWON EUNBI）將降臨臺北大巨蛋，權恩妃以 IZ*ONE 出道後 2021 年起展開個人 Solo活動，近期的精彩演出更是引起全球社群轟動，權恩妃（KWON EUNBI）來到悍將主場帶來精彩演出，展現結合唱跳與視覺的超燃舞台魅力。

韓國超人氣搖滾樂團「FTISLAND」也將在 17 日重磅登場，由主唱李洪基、貝斯手李在真和鼓手崔敏煥組成的「FTISLAND」，首度來到臺北大巨蛋演唱就在台灣大哥大悍將中學賽後演唱會，各位悍將家人及 PRI 們更是不能錯過這個難得的機會。

富邦悍將下半季門票將採取逐月開放販售方式進行預售，8 月份門票將於 7 月18 日（星期五）中午 12:30 開放亞瑟傳奇會員優先購票，每人每場限購 4 張，並陸續開放各級會員購票，7 月 23 日（星期三）12:30 起全面啟售。

8月富邦悍將大巨蛋主場售票時程。（富邦悍將提供）

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