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2025全運會5款服裝亮相 顏色、設計令人驚艷

2025/07/16 16:31

2025年全國運動會5款專屬服裝亮相，每款顏色都不同。（記者黃淑莉攝）2025年全國運動會5款專屬服裝亮相，每款顏色都不同。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2025年全國運動會在雲林，縣府今（16）日公布全運會雲林代表隊、裁判、貴賓、工作人員及志工的專屬服裝，以「雲」的元素化為設計核心理念，背部有翅膀狀雲飾，象徵運動員追夢的勇氣與突破自我的信念，漸層顏色及現代化剪裁，令人驚艷。

雲林縣府教育處指出，雲林代表隊服裝以藍色漸層為主體，融入清淡雲霧意象，展現主場氣勢；貴賓服選用亮眼紅色與純白搭配，象徵尊榮與莊重；裁判服以深藍為基底，體現賽場上絕對公平公正之意；工作人員服裝運用主視覺黃藍配色，增加識別度；志工服則以次要主視覺色延伸設計，展現協作、溫暖的服務精神。

縣長張麗善表示，這次全運會服裝以雲來做設計元素，不只透過顏色分辨，背後還設計象徵飛翔的翅膀狀雲飾，代表運動員追夢的勇氣與突破自我的信念。

張麗善說，2025年全運會以「雲林競艷、精彩無限」為主題，10月18日至23日在虎尾高鐵特定區的雲林縣立體育場舉辦，預計有1萬3000名來自全國各縣市選手及隨隊人員，也歡迎大家來雲林為選手觀看比賽，為選手加油打氣，同時感受雲林活力及人情味，欣賞美景、品嘗美食。

2025年全國運動會5款專屬服裝亮相，雲林代表隊服以藍色漸層為主體，亮眼有活力。（記者黃淑莉攝）2025年全國運動會5款專屬服裝亮相，雲林代表隊服以藍色漸層為主體，亮眼有活力。（記者黃淑莉攝）

2025年全國運動會5款專屬服裝亮相，雲林代表隊服以藍色漸層為主體，亮眼有活力。（記者黃淑莉攝）2025年全國運動會5款專屬服裝亮相，雲林代表隊服以藍色漸層為主體，亮眼有活力。（記者黃淑莉攝）

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