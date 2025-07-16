新北青少棒代表隊全國賽奪冠 5選手入選台灣隊挑戰亞洲U15青少棒錦標賽

〔記者賴筱桐／新北報導〕由4所棒球發展重點學校組織成的新北市青少棒代表隊，參加「114年華南金控盃全國青少棒錦標賽」奪冠，新北市長侯友宜今天頒發35萬元培訓金，肯定選手們的傑出表現，其中有5名選手入選國家隊，將於8月17日至23日代表台灣，前往台南參加「2025年第12屆亞洲（U15）青少棒錦標賽」，盼再創佳績、為國爭光。

侯友宜表示，本屆新北代表隊由二重國中擔任主訓學校，結合新埔、新泰及尖山等4所國中的棒球菁英選手與教練團組成，堅強陣容，在全國強隊競逐下脫穎而出、成功封王。他說：「謝謝選手們奮戰到最後一刻，用毅力與團隊精神展現運動家風範，這不只是新北的榮耀，更是台灣的驕傲！」

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體育局長洪玉玲指出，今年華南金控盃共有21個縣市參賽，5月30日至6月8日在三重及青埔棒球場展開激烈競賽，冠軍戰由新北市對戰台北市，新北在開賽第2局與第4局即發動攻勢搶下4分，雖然台北市後段追回3分，新北最終仍以4比3驚險奪勝，成功蟬聯冠軍，並取得亞洲青少棒錦標賽台灣隊組訓權，此次新北市共有五位選手入選國家隊培訓名單，分別為楊家源、江金澄、陳泊佑、溫以恩及陳瑞鑫。

總教練邱耀宇說，感謝二重國中校長游翔越與支持基層棒球的夥伴，沒有大家的全力相挺，球隊無法一路前進、連霸成功，接下來將加倍努力備戰，也請大家繼續為小將們加油打氣。

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