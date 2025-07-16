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心疼！台師大女足球員曝光12天抽血紀錄 發燒掛急診被逼繼續實驗

2025/07/16 18:00

前台師大女足隊員發文曝光連續12天的抽血實驗紀錄，引發網友心疼。（本報合成，@t__156__授權提供）前台師大女足隊員發文曝光連續12天的抽血實驗紀錄，引發網友心疼。（本報合成，@t__156__授權提供）

張浩群／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國立台灣師範大學驚爆女子足球隊學生淪為「白老鼠」，遭教授脅迫參與為期14天的體能與抽血實驗，不僅每天被迫凌晨5點起床、晚間9點結束訓練生活，還得接受每日三次抽血，甚至在發燒送急診隔天仍被要求繼續完成試驗。

徐姓女網友在「Threads」發文表示，剛考進師範大學時，大家都在為她開心，沒想到卻因這場實驗而在大一時選擇休學，「當我跟家人提出休學時，大家都覺得好可惜、好難過、怎麼會？」

原Po強調，在校時要連續14天抽血，體能訓練從早練到晚，甚至抽血人員是學長而非專業人員，甚至還有不知道哪裡來的「阿姨」，協助抽血時手還會抖，甚至還要處理自己的血液標本。

原Po指出，在入學前就聽聞球隊成員要「跑體能做實驗」，當時以為「教練說要跑我就要跑」，體育生按表抄課也很正常，直到親身經歷後，才驚覺是教練的實驗報告，「每天、每天的抽血加體能，身體承受度已經不行了」。

她回憶，在實驗進入第12天時，因身體疲勞過度發高燒，急診吊點滴後試圖向教練請假休息，卻被冷漠回應：「沒有做滿14天數據會不準確，做完才有1000塊可拿。」學生無奈地說：「當時的我為了那1000元發著燒也去跑完了，現在想起來，自己值得的其實遠遠不止那1000元。」

不只身體受創，心理也承受極大壓力。原Po指出，大一時罹患焦慮症，配合藥物需要時間適應，曾請假三天，但當她向教練表示仍需時間調整時，卻遭當眾辱罵：「你是球員欸，焦慮症不能當藉口不練球！整天搞這些有的沒的，我是不是要被你們搞到躁鬱症啊？」

最後，她忍無可忍地說出：「好，謝謝教練」，便決定休學離開球隊，結束這段壓迫性的訓練與身心煎熬。貼文曝光後引發大批網友心疼，紛紛留言表示，「看到這樣的事情發生，真的好痛心」、「沒看過有這種老師的 做研究白拿學生的血？」、「台師大是孕育老師的學校，校方的處理方式與態度真是令人匪夷所思。台師大怎麼有顏面再教育這些未來的『老師』，真的替台灣教育感到擔憂！」

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