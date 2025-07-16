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瓊斯盃》還原地貼改善時間軸 張承中反擊工會聲明

2025/07/16 17:43

籃協副秘書長張承中。（記者盧養宣攝）籃協副秘書長張承中。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕瓊斯盃地貼爭議持續延燒，職籃工會昨晚發出聲明提出三點訴求呼籲正視球員安全問題，也行文至體育署和籃協等單位，籃協副秘書長張承中今出面回應，強調在工會行文前就已經與廠商展開溝通，並認為工會甚至發函給廠商此舉並不合適。

工會昨發出聲明提出訴求，請籃協完成跳球圈周圍4塊地貼的風險評估，並視情況調整或移除，今新莊體育館4塊地貼已經改為割字樣式、縮小地貼面積。

張承中今出面還原狀況，表示13日台灣藍隊與菲律賓之戰出現球員滑倒情形後，就緊急與廠商溝通，「和罰球圈的2個地貼廠商溝通後，13日連夜製作，14日早上施工。另外4個長形地貼，我們在14日和贊助商溝通，加上製作需要時間，14日賽後來不及，才在15日賽後半夜施工，改成割字地貼。」

張承中強調，籃協在14日早上就開始與4家廠商溝通，4家公司都是大型企業，也必須經由內部評估、審視合約。張承中表示，工會在14日下午行文至籃協和體育署，15日晚間突然發出聲明，讓今天（16日）改善的地貼看起來是工會的要求，對4家廠商並不公平，「球員安全這件事沒有什麼好拿來當功勞的，如果這件事要給功勞，也是給4家企業和連夜趕工的廠商。」

張承中指出，在問題出現後，4家廠商都非常積極與籃協討論改善事宜，但工會除行文至籃協，也行文給4家廠商要求解釋，「很難理解工會有什麼樣的立場可以發函給贊助商，我認為完全不適合。」

張承中提到，自己和工會發起球員熟識，「我才是第一代的工會，2016年球員卡事件就是我跟主要領導的會員一起，我們當時不用找體育署和立委，一樣可以做很多事情，籃協能理解工會要幫球員爭取權益，我也沒有換了位置就換了腦袋，但是工會有一些作法我認為需要調整。」

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