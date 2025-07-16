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中職》張志豪首局首打席開轟！兄弟前王牌吳哲源終結連5場失分窘境

2025/07/16 18:36

中信兄弟先發投手吳哲源。（資料照，記者陳志曲攝）中信兄弟先發投手吳哲源。（資料照，記者陳志曲攝）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟二軍今天對上味全龍二軍，張志豪首局首打席開轟，前本土王牌吳哲源先發2局無失分，終結復出後5場出賽都有失分的窘境，魏碩成繳出中繼5局5K無失分的好投，兄弟終場以5：2贏球。

兄弟二軍今天推出前本土王牌吳哲源掛帥先發，主投2局無失分，被敲2支安打，另有1次觸身球保送，防禦率降至10.29。兄弟靠著開路先鋒張志豪的首局首打席全壘打，砲轟味全洋投荷雷拉，助隊先馳得點。

兄弟4局下攻勢再起，林書逸在二壘有人時擊出適時二壘安打，打回球隊第2分，5局下因味全中外野手曾聖安的守備失誤再添1分。荷雷拉此役主投5局被敲4安失3分，2分為責失分，投出5次三振和2次四壞球保送，防禦率為4.62。

兄弟攻勢不斷，林瑞鈞第6局敲出右外野陽春砲，黃霆杉代打敲出帶有1分的右外野安打，黃衫軍該局拿下2分，將領先擴大至5：0。

吳哲源退場後由左投魏碩成接替投球，有效壓制味全二軍打線，中繼5局無失分，被敲出5支安打，另外投出5次三振。

味全二軍直到第7局才破蛋，鄭鎧文8局上敲出代打陽春砲，12強冠軍守護神吳俊偉最終成功關門守住球隊勝利，收下本季二軍第2場救援成功，兄弟二軍終場就以5：2擊敗味全二軍。魏碩成收下第3勝，荷雷拉則是苦吞第3敗。

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