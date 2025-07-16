中職》王柏融本季首次先發守中外野 洪總：不要覺得意外

台鋼雄鷹王柏融先發守中外野。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／斗六報導〕台鋼雄鷹今天在斗六繼續與味全龍交手，先發陣容做出一項重大調整，因應昨天2局下因為中外野手判斷失誤造成5分大局，今天改由王柏融擔任中外野手，這是他繼去年8月29日後再次先發守中外野。

台鋼昨天以4：12敗給味全，關鍵在2局下2出局，生涯首次先發守中外野的林威漢判斷失誤，讓李凱威有機會出局的高飛球落在身後形成二壘安打多丟1分，吉力吉撈．鞏冠、朱育賢隨即跟上二壘安打、兩分彈再掃回3分，味全從眼看要以3：0結束這個半局，變成多得4分以7：0拉開比數。

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台鋼總教練洪一中指出，林威漢不是沒有能力，但是一、二軍真的有差別，在二軍可以只用本能打球，在一軍能力更好的球員比比皆是，「棒球真的很困難，除非你的能力強到不行，否則不論打擊、跑壘、守備，你都要懂得用頭腦，這個需要時間。」

陳文杰在春訓因為骨折整季報銷，中外野成為台鋼今年的一大缺口，紀慶然、曾昱磬、高聖恩、顏清浤、林威漢都曾先發守中外野，紀慶然守47場、先發42場雖是最多，7月14日因為緊繃下二軍休息，今天讓王柏融本季首次先發守中外野。

洪總表示，王柏融在Lamigo桃猿時期曾經整季守中外野（2018年，出賽114場），考量他的經驗是球隊目前外野手最多，才會做這樣的安排，「剛開季我就講過，我們的板凳真的不深，今年大家都可以守中外野，就算讓柏融去守，也不要覺得意外。」

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