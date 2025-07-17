世大運台灣跆拳道隊品勢力拚摘金 今日賽事預告與轉播

世大運跆拳道品勢選手。（資料照，記者李惠洲攝）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

2025年萊茵魯爾世界大學運動會訂於德國時間7月16日至27日（台灣時間7月17日至28日）舉行，來自全球各地的頂尖學生運動員齊聚一堂，爭奪榮譽。我國代表團196名選手已陸續前進德國，挑戰來自世界各地的強敵，為國爭光，並展現我國的運動實力與風采，一起幫台灣隊加油！

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中職一地開打，富邦悍將要以客隊身分在新莊城堡挑戰統一獅，由洋投魔力藍對決21歲土投林詔恩，喜愛中職的球迷準時收看。

瓊斯盃男籃賽程如火如荼，台灣白和台灣藍都有出賽，NBA夏季聯盟也有獨行俠對決七六人的戲碼，請喜愛籃球的球迷不要錯過轉播。

NBA夏季聯盟

08：00 獨行俠VS七六人 緯來體育

日本羽球公開賽

08：00 16強（上） 愛爾達體育2台

12：00 16強（下） 愛爾達體育3台

瓊斯盃

13：00 阿聯VS日本

15：00 卡達VS巴林

17：00 菲律賓VS台灣白

19：00 台灣藍VS馬來西亞

轉播：緯來體育、緯來精采

日職

17：00 歐力士VS樂天金鷲 DAZN2

中職

18：35 富邦悍將VS統一獅 DAZN1

世大運

18：55 台灣隊 跆拳道 品勢女子個人決賽 愛爾達體育2台

20：00 台灣隊 跆拳道 品勢男子個人決賽 愛爾達體育2台

21：00 台灣隊 跆拳道 品勢混合雙人決賽 愛爾達體育2台

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