中職》生涯首打席就集到首安打、首打點、首盜壘、首得分 許博閎希望能在一軍多留幾天

味全龍許博閎。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／斗六報導〕味全龍外野手許博閎昨天首次升上一軍，5局下的生涯首打席就把首安打、首打點、首盜壘、首得分一次集滿，教練團決定讓他繼續留在一軍，今天不用回二軍南下園區比賽，他開心地說：「希望可以多留幾天，能留愈多天當然愈好。」

許博閎指出，二軍昨天沒有比賽，早上結束練習回到宿舍還洗完澡，約在下午一點半接到管理的電話，要他馬上回到球場，「我不知道突然叫我回來是要幹嘛，等到管理跟我說，今天有登錄，我才知道上去一軍，當下有點嚇到，覺得怎麼會是我？」

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許博閎表示，二軍從七月開始到昨天只打成兩場比賽，雖然他都有上場卻都不是先發，昨天跟著一軍完成賽前練習，心想頂多只在最後半局上場代守，隨著5局上王順和抽筋退場，他的生涯初登場提前出現，「沒想到順和給我機會，讓我比預期還早上場。」

許博閎知道5局下有機會打擊，攻守交換後直接去室內打擊場做加強，當林孝程於2出局後選到保送，讓他首次站上一軍的打擊區，於2好2壞後擊出生涯首安，「剛上去很興奮，跟著開始緊張，然後就沒想太多，當下該做什麼事，就好好去做，該來的就會來，首打席就擊出首安，當然非常開心。」

許博閎表示，上個月被球隊註冊，就給自己訂下目標，如果有機會升上一軍，要在5個打席內完成1個目標，「畢竟是第一次，想完成很多東西，當這一步完成，就想趕快完成下一步，沒想到首安打、首打點、首盜壘、首得分接著來。」

許博閎7局下再次打擊選到首保送，隨後跑回生涯第2分，他認為，首打席已經做到很多目標，心態比較輕鬆，第二次打擊幾乎沒有壓力，與二軍的差別只是看台上的應援跟觀眾，既然可以續留一軍，希望心態能更穩定，「在二軍不會有這種場面，心態穩定才能有好表現。」

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