中職》林岳谷單局2次致命失誤 統一獅逆轉勝富邦悍將

潘傑楷。（記者劉信德攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕今天富邦悍將領先大半場，卻在7局下砸鍋，悍將二壘手林岳谷單局發生2次致命失誤，讓統一獅單局灌進4分逆轉勝，最終獅隊在新莊主場就以6：3擊敗悍將，獅隊開出1萬0132人的亮眼票房又贏球，面子和裡子雙贏。

1局下獅隊滿壘靠悍將先發投手李東洺出現生涯第1次投手犯規先馳得點，3局下蘇智傑挨觸身球，林安可選到保送，陳鏞基適時安打再添1分，只是陳鏞基在5局下擊出內野滾地球，衝上一壘拉傷腿部提前退場，由林子豪代跑。

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4局上悍將反攻，兩出局後張育成安打，范國宸被保送，孔念恩掃出二壘安打追回1分，王念好再補上2分打點安打，悍將反超前。

關鍵出現在7局下，一出局後邱智呈擊出內野滾地球，造成悍將二壘手林岳谷接球失誤，接著蘇智傑敲安，林安可獲得單場第4次保送擠成滿壘，林子豪先敲安追平比分，潘傑楷擊出內野滾地球，林岳谷接球後選擇傳本壘卻發生暴傳，悍將一口氣失2分，林岱安擊出高飛犧牲打，獅隊近帳單局第4分鎖定勝局。

傷癒歸隊的蘇智傑此役擔任3棒左外野手，4打席全數上壘，繳3安猛打賞，另有1次觸身球，跑回2分獲選單場MVP。

統一先發投手布雷克。（記者劉信德攝）

富邦先發投手李東洺。（記者劉信德攝）

統一陳鏞基。（記者劉信德攝）

統一陳鏞基傷退。（記者劉信德攝）

富邦張育成。（記者劉信德攝）

富邦孔念恩。（記者劉信德攝）

富邦王念好。（記者劉信德攝）

蘇智傑。（記者劉信德攝）

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