瓊斯盃》陳將双下半場大爆發 台灣白逆轉卡達收第2勝

台灣白隊陳將双。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕台灣白隊今在威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組靠陳將双下半場爆發，全場拿下21分領軍，以72：61逆轉卡達，收下本屆第2勝。

以年輕潛力好手為主的台灣白隊昨在內戰不敵台灣藍隊，賽前1勝2敗，今開賽拉出8：2攻勢，不過卡達反擊來得很快、連拿7分超前，白隊打完首節陷入13：18劣勢，次節又被卡達拉出12：4高潮，林彥廷外線破網助白隊追到20：30，葉惟捷節末連拿4分，再幫球隊弭平分差，台灣白隊打完前兩節以31：38落後。

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白隊上半場團隊命中率僅28.6%，外線19投4中，再加上14記籃板少了對方18記，成為陷入苦戰的關鍵，林彥廷6分已是全隊最佳。

台灣白隊林彥廷。（記者陳志曲攝）

易籃後，陳將双率領白隊展開反撲，個人連拿9分，幫助白隊拉出11：3的小高潮，郭俊言在節末上籃得手，幫助白隊，帶著58：57反超進入決勝節。

末節雙方都重新尋找手感，卡達主將穆薩（Abdulla Mousa）一次在禁區重摔倒地後退場，白隊靠黃宙騏連拿5分拉開差距，陳將双在卡達縮小分差後再命中一記三分球幫助白隊再度拉開分差，卡達220公分長人阿爾發（Oussama Arfa）隨後犯滿畢業，白隊單節拉出14：4攻勢，終場以11分差收下逆轉勝。

陳將双拿下21分，黃宙騏12分次之，白隊今逼出卡達30次失誤，成為贏球關鍵。

台灣白隊黃宙騏。（記者陳志曲攝）

台灣白隊林現惟。（記者陳志曲攝）

台灣白隊葉惟捷。（記者陳志曲攝）

台灣白隊丁恩迪。（記者陳志曲攝）

台灣白隊谷毛唯嘉。（記者陳志曲攝）

台灣白隊逆轉卡達隊，拿下勝利。（記者陳志曲攝）

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