中職》黃博多6局無失分 陳俊秀、許基宏猛打 中信終止2連敗

黃博多。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕中信兄弟黃博多力投中職生涯新高的107球，先發6局無失分，中心打線陳俊秀和許基宏合計貢獻6安打、5打點，7:4擊敗樂天桃猿，中信2連敗和樂天2連勝終止。

黃博多雖然被擊出偏多的8支安打，發揮優異的危機處理能力，加上隊友3次雙殺守備力挺，最多只讓樂天上到二壘，終止3連不勝、2連敗，拿下本季第8勝，僅次於台鋼雄鷹後勁的9勝。

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第2局中信陳俊秀和許基宏連續安打攻佔一、三壘，曾頌恩滾地球換回1分，1:0領先。

樂天先發投手陳克羿第3局一上場連投3次四壞球，陳俊秀和許基宏再度連續安打，各攻下1分，陳克羿再投出四壞球送分，中信將比數拉開到4:0。樂天起用蘇俊璋中繼，連飆2次三振，化解滿壘危機。

第4局中信江坤宇安打並盜上二壘，2出局後陳俊秀擊出二壘打再下一城。陳俊秀連3打席安打，包括2支二壘打。

第6局中信岳政華安打、江坤宇四壞球上壘，觸擊推進後，陳俊秀滾地球換回1分，許基宏安打送回二壘的江坤宇，比數來到7:0。

第7局中信起用鄭凱文中繼，樂天掌握換投的契機，宋嘉翔、林政華、陳晨威、成晉和林智平安打扳回3分，中信再換上蔡齊哲，才結束樂天的一輪猛攻。

第7局樂天先靠觸身球上壘，陳晨威和林智平安打攻下第4分。

陳克羿。（記者林正堃攝）

陳俊秀。（記者林正堃攝）

許基宏。（記者林正堃攝）

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