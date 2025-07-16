瓊斯盃》教練激將法奏效 陳將双找回自信成逆轉功臣

台灣白隊陳將双。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕陳將双今在瓊斯盃面對卡達轟出21分，其中有16分集中在下半場，率領台灣白隊以72：61收下逆轉勝，他賽後也感謝教練不斷鼓勵，讓自己找回信心。

白隊以年輕潛力好手為主體，上半場團隊命中率僅28.6%，加上禁區宰制力不如對手，打完前兩節以31：38落後。易籃後，陳將双率隊展開反撲，第三節貢獻2記三分彈獨拿9分，幫助白隊反倒帶著1分領先進入決勝節，末節白隊再以14：4的一波流強勢收尾，順利捍衛主場。

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白隊此役克服上半場一度13分的落後逆襲成功，主帥楊宜峰點出，關鍵還是在於防守，「要有好的防守才有好的進攻，上半場讓對手在籃下得太多分，下半場改全場壓迫，球員都做得很好。」

陳將双第三節獨得9分成為白隊逆轉的頭號功臣，他感謝楊宜峰持續鼓勵自己，「前幾場狀況沒有特別好，這場賽前教練給我很大的信心，提醒我在場上要有自信，把以前在場上擅長的事情發揮出來。」

楊宜峰指出，台灣球員很容易在擔綱1號位時太想製造機會給隊友，因而忘記自己的攻擊能力，因此希望陳將双和林彥廷等好手要勇於出手，「他們有時候會太想要帶領年輕球員，而忘記要贏球，我都告訴他們，你沒進攻就沒有助攻，所以不斷告訴他們要出手。」

楊宜峰表示，常會以開玩笑的方式激勵球員，激將法都是為了鼓勵子弟兵，「陣地戰的時候需要有人突破，我希望像將双、彥廷這些比較成熟的球員可以跳出來。」

台灣白隊總教練楊宜峰。（記者陳志曲攝）

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