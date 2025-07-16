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中職》高聖恩關鍵長打、顏郁軒3分彈 台鋼雄鷹大勝味全龍

2025/07/16 23:02

台鋼雄鷹大勝味全龍。（記者廖耀東攝）台鋼雄鷹大勝味全龍。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／斗六報導〕台鋼雄鷹今天先在8局上灌進3分拿回領先，9局上又追加3分拉開比數，以9：3擊敗味全龍，替補上場的高聖恩擊出關鍵長打貢獻勝利打點，繼6月1日後獲選生涯第2座單場MVP，連總教練洪一中都大讚：「如果我可以投票，MVP一定是聖恩。」

徐若熙生涯首次在斗六出賽，用82球投5局失2分，於平手時無關勝敗。兩隊打完7局以3：3二度平手，台鋼8局上靠高聖恩、王博玄連續安打掃回3分再次超前，9局上再靠顏郁軒轟出3分彈底定勝負。

洪總指出，徐若熙的球本來就很不好打，能在前段牽制住打成平手很不容易，最重要的一棒絕對是高聖恩8局上的二壘安打，畢竟7局上剛攻下1分首次超前，7局下立刻又被對方追平，眼看氣勢起碼要冷掉一半，高聖恩重新把全隊的士氣再打起來。

高聖恩於7局下接替守左外野，他表示，在場邊一直有在準備，8局上平手一、二壘有人的局面有點緊張，他努力讓自己不要太有壓力，走進打擊區時沒有特別想法，「就把要攻擊的球設定好，不要去想結果，放手去打，感謝教練給我機會，自己也有把握住。」

台鋼雄鷹高聖恩。（記者廖耀東攝）台鋼雄鷹高聖恩。（記者廖耀東攝）

味全龍徐若熙。（記者廖耀東攝）味全龍徐若熙。（記者廖耀東攝）

台鋼雄鷹石萬金。（記者廖耀東攝）台鋼雄鷹石萬金。（記者廖耀東攝）

台鋼雄鷹吳念廷。（記者廖耀東攝）台鋼雄鷹吳念廷。（記者廖耀東攝）

台鋼雄鷹王博玄。（記者廖耀東攝）台鋼雄鷹王博玄。（記者廖耀東攝）

台鋼雄鷹大勝味全龍。（記者廖耀東攝）台鋼雄鷹大勝味全龍。（記者廖耀東攝）

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